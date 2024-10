15 lugares icónicos de Londres que no pueden faltar en tu visita

El imponente Big Ben y el majestuoso Parlamento, el corazón palpitante de la historia y la política británica. Londres en su máxima expresión.(Foto: Opy Morales/Infobae)

Hay cierta magia que flota en el aire de Londres, una ciudad donde las calles adoquinadas se encuentran con rascacielos vanguardistas y la historia milenaria se fusiona con el ritmo de la vida moderna. Llegar a Londres es como adentrarse en un museo viviente, donde cada esquina cuenta una historia y cada calle revela un nuevo capítulo de un viaje que se ha tejido a lo largo de más de dos mil años.

Desde las campanadas del Big Ben que resuenan en la ciudad hasta los tranquilos paseos por Hyde Park, Londres es un tapiz que entrelaza lo antiguo y lo contemporáneo. Esta ciudad es más que un destino de viaje: es una experiencia que combina la majestuosidad con lo cotidiano. Ya sea que te cautive su legado real, te encanten sus barrios llenos de carácter o te fascine su agitada vida nocturna, Londres te ofrece un caleidoscopio de experiencias.

Piccadilly Circus: conocido por sus brillantes anuncios en pantallas gigantes y la famosa estatua de Eros, es un punto de encuentro popular.(Foto: Opy Morales/Infobae)

Pero el verdadero encanto de Londres no reside solo en sus palacios majestuosos o sus bulliciosos mercados, sino en los momentos más calmos: observar el mundo desde un acogedor café en Covent Garden, escuchar a los músicos callejeros en el metro, o contemplar cómo el sol se despide y tiñe el horizonte de la ciudad. Londres no solo te invita a verla; te pide que formes parte de su historia.

Los imprescindibles de Londres

Lugares icónicos de Londres para visitar: entre la historia y la modernidad (Foto: Opy Morales/Infobae)

Explorar Londres es adentrarse en su esencia única, donde historia, cultura y modernidad se entrelazan. Aquí algunos de los lugares imprescindibles que reflejan la verdadera identidad de esta fascinante ciudad:

Big Ben y Casas del Parlamento: uno de los íconos más famosos de Londres, el Big Ben, junto con las Casas del Parlamento, es el símbolo del poder político británico. Westminster Abbey: una obra maestra de la arquitectura medieval y el lugar de coronación de muchos monarcas británicos. Aquí se celebró el funeral de la Princesa Diana. El coro ofrece música sacra durante las misas diariamente Buckingham Palace: residencia oficial del Rey Carlos III, donde se puede presenciar el famoso Cambio de Guardia. St. James’s Park: un parque encantador en el corazón de Londres, ideal para relajarse y observar aves y ardillas. Covent Garden Market: originalmente un mercado de frutas, verduras y flores, hoy es un área llena de tiendas y restaurantes, puntuadas por actuaciones de artistas callejeros. British Museum: el museo más antiguo del mundo, con más de 6 millones de objetos, incluyendo la Piedra de Rosetta y las esculturas del Partenón. Oxford Street y Oxford Circus: la calle comercial más famosa de Londres, llena de tiendas de moda, grandes almacenes y restaurantes. Piccadilly Circus: conocido por sus brillantes anuncios en pantallas gigantes y la famosa estatua de Eros, es un punto de encuentro popular. London Eye: la noria o rueda más alta del mundo con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Tower of London: famoso por albergar las Joyas de la Corona y por su rica historia, este sitio ha sido una fortaleza, una prisión y un palacio. Tower Bridge: este puente basculante de estilo neogótico es uno de los símbolos más icónicos de Londres. Hyde Park y Kensington Gardens: dos parques reales que ofrecen un oasis de calma en la ciudad con jardines, lagos y monumentos históricos. Natural History Museum: con más de 70 millones de especímenes, es uno de los museos de historia natural más importantes del mundo . Trafalgar Square: un punto de encuentro central en Londres que alberga la Columna de Nelson y es el hogar de muchas celebraciones públicas. Royal Opera House: el epicentro de la ópera y el ballet en Londres, con una rica historia que se remonta al siglo XVIII.

El Palacio de Buckingham es conocido por su estilo arquitectónico neoclásico y su fachada principal, que fue añadida en 1913. Es un lugar de interés histórico y cultural, donde se llevan a cabo eventos oficiales y ceremonias importantes, como el Cambio de Guardia, una tradición popular entre los visitantes y turistas. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Si te sobra algo de tiempo en Londres, hay lugares que valen la pena explorar. La National Gallery es uno de los mejores museos de Europa, y alberga una vasta colección de arte desde el siglo XIII hasta el XIX. Su cercana National Portrait Gallery se especializa en retratos de figuras británicas prominentes y es una institución independiente pero complementaria.

Covent Garden:desde sus tiendas encantadoras hasta los artistas callejeros, es un paseo que no te puedes perder (Foto: Opy Morales/Infobae)

El Imperial War Museum ofrece un vistazo a la historia bélica mundial, mientras que el National Maritime Museum y el Observatorio Real en Greenwich te conectan con la herencia marítima y el meridiano que marca el tiempo mundial. Aunque solo se puede ver a distancia —su famosa puerta está resguardada como un búnker—, Downing Street sigue siendo un punto interesante para los curiosos.

El Shakespeare’s Globe Theatre revive la era isabelina, mientras que la Tate Modern —el retoño de la Tate Gallery— presenta el arte contemporáneo en un edificio único. Si buscas un toque más turístico, el museo de cera Madame Tussaud’s es un clásico, y si te acercas a Marble Arch, estarás pisando un antiguo acceso a Buckingham Palace. Por último, el Science Museum es perfecto para una experiencia interactiva, ideal si viajas en familia.

El Londres moderno

Vistas de 360 grados desde The Shard, una experiencia que redefine el concepto de altura en Londres. (Foto: Opy Morales/Infobae)

The Shard: con 310 metros de altura, The Shard redefine el horizonte de Londres. Es el edificio más alto de la ciudad y ofrece vistas de 360 grados que te dejarán sin aliento. Al atardecer, las luces de la ciudad se encienden y te regalan una imagen inolvidable. Sky Garden: en lo alto del edificio conocido como “Walkie Talkie”, el Sky Garden es un oasis urbano que te permite disfrutar de la naturaleza en medio de la ciudad. Su acceso es gratuito, y ofrece una perspectiva panorámica de Londres que es perfecta para relajarse después de un día de exploración.

Musicales del West End, “el Broadway Europeo”

Deslumbrante, vibrante y lleno de pasión. Moulin Rouge en Londres es un espectáculo que te envuelve en su magia desde el primer segundo (Foto: Opy Morales/Infobae)

El West End de Londres ofrece una experiencia teatral de primer nivel, y tuve la suerte de disfrutar algunas de sus mejores producciones. Moulin Rouge deslumbra con su puesta en escena, coreografías y un derroche de energía que, como destacó The Guardian, “reinventa la experiencia del musical con un espectáculo visualmente impactante”.

Mrs. Doubtfire fue simplemente brillante y emotiva, con un equilibrio perfecto entre humor y ternura, tal como señaló The Times, que la calificó como “una mezcla encantadora de risa y calidez”. Back to the Future me transportó directamente a los años 80 con sus efectos especiales impresionantes y el icónico DeLorean cobrando vida en el escenario, un espectáculo que The Telegraph describió como “un viaje nostálgico y emocionante que supera las expectativas”.

Por último, Stranger Things: The Experience me sumergió en un universo de efectos especiales impresionante que ofrece una experiencia interactiva definida en Evening Standard como “un espectáculo que te transporta a otra dimensión”.

El West End nunca decepciona y es un imperdible en cualquier visita a Londres.

Cómo moverse por Londres

La esencia de Londres: autobuses rojos, arquitectura clásica y la icónica tienda Apple en Regent Street. Una mezcla única de tradición y modernidad. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Londres cuenta con uno de los sistemas de transporte público más eficientes y completos del mundo, permitiéndote desplazarte de manera rápida y sencilla por toda la ciudad. Para viajar en metro, autobús o tren, existen dos formas principales de pago: mediante tarjeta contactless (tu tarjeta crédito/débito) o con la tarjeta Oyster, que es una opción prepaga.

Con una tarjeta de crédito o débito contactless, puedes simplemente tocar el lector blanco al entrar y salir de las estaciones de metro o tren, o al ingresar a un autobús, y tu viaje se registrará automáticamente. Es un sistema sencillo, y lo mejor es que funciona de la misma manera si utilizas Apple Pay o Google Pay en tu celular o smartwatch, lo que hace que el proceso sea aún más ágil. Recuerda que cada persona debe usar su propia tarjeta para que el sistema calcule correctamente el costo del viaje.

La otra alternativa es la tarjeta Oyster, que se puede adquirir en las estaciones de metro y es perfecta si prefieres no utilizar tu tarjeta de débito o crédito principal. Puedes recargarla y usarla para pagar cada viaje tocando los lectores en las estaciones y autobuses, de manera similar a la tarjeta contactless. Además, tanto la Oyster como el pago contactless se benefician de un sistema de tarifas diarias y semanales, que asegura que no pagarás más allá de un cierto límite diario, sin importar cuántos viajes realices.

En ambos casos, siempre debes tocar el lector al entrar y salir del transporte para que se cobre el importe correcto, sobre todo en el metro y el tren, ya que Londres se divide en zonas de transporte que determinan el costo de cada trayecto. Para el autobús, solo necesitas tocar al subir, ya que no se requiere al bajar.

Cómo llegar del aeropuerto al centro de Londres

Existen varias formas de trasladarse desde los aeropuertos a la ciudad, y elegir la opción adecuada dependerá de tus preferencias en cuanto a comodidad y rapidez, y del aeropuerto al que llegues. En mi caso, llegué a Heathrow y utilicé el Heathrow Express, que fue una excelente opción ya que me dejaba cerca de mi hotel y prefería un trayecto directo. Este tren ofrece un viaje rápido, sin muchas paradas, y sus vagones modernos y espaciosos son ideales para cargar con equipaje y aun así viajar cómodo hasta el centro.

La Torre de Londres o London Tower: hogar de las Joyas de la Corona y siglos de secretos reales (Foto: Opy Morales/Infobae)

Sin embargo, la opción del Elizabeth Line desde Heathrow International Airport es una alternativa que merece la pena considerar, ya que también conecta con el centro de Londres y es una forma económica y eficiente de llegar a tu destino. Al igual que con el sistema de transporte dentro de la ciudad, puedes pagar con tu tarjeta contactless o tu tarjeta Oyster para ambos servicios. Las estaciones están bien señalizadas y los trenes son confortables y fiables.

Para quienes llegan al Aeropuerto de Gatwick, la línea Thameslink o los trenes de Southern también son opciones muy recomendadas que conectan con el centro de Londres. Estos trenes ofrecen trayectos directos y son fáciles de usar, nuevamente permitiéndote pagar con tu tarjeta contactless o la tarjeta Oyster, evitando las filas y los precios más elevados de los boletos en papel.

¿Mi consejo personal? Utiliza siempre Google Maps, que me resultó impecable, para planificar tus trayectos, transportes y ahorrar tiempo, así podrás enfocarte en lo que realmente importa: disfrutar de la experiencia londinense.

Londres es, sin duda, una ciudad que deja una marca imborrable en quienes la visitan, y no tengo dudas de que volvería para seguir descubriendo la infinita riqueza y el encanto que la hacen única.

Big Ben y las Casas del Parlamento son símbolos políticos de Londres. (Foto: Andrés Scarafiocca)

Tip de Seguridad

Lugares icónicos de Londres para visitar: entre la historia y la modernidad (Foto: Opy Morales/Infobae)

Como en cualquier gran ciudad, es importante estar atento a los carteristas (pickpockets) en zonas turísticas y transportes públicos. Un consejo clave es no parecer un turista evidente; evita caminar con mapas desplegados, tomar fotos constantemente. Mantén tus pertenencias cerca (no te distraigas sacando fotos) y no uses tu teléfono de manera ostentosa en la calle, ya que los ladrones suelen estar atentos a quienes descuidan sus dispositivos. Si decides llevar una cartera, asegúrate de que sea de cierre seguro y crúzala sobre tu cuerpo, y nunca guardes todas tus pertenencias importantes en un solo lugar.

Londres es una ciudad segura, pero un poco de precaución te permitirá disfrutar de la experiencia sin preocupaciones.

Enchufes y adaptadores

En Londres, los enchufes son del tipo G, con tres clavijas rectangulares, y la corriente es de 230V a 50Hz. Si viajas desde América Latina o cualquier otro país con un sistema eléctrico diferente, asegúrate de llevar un adaptador de viaje universal. Nada peor que llegar a tu hotel y darte cuenta de que no puedes cargar tus dispositivos electrónicos, así que mejor prepárate y evita el inconveniente. Como consejo, lleva un adaptador tipo G, ya que en casi todos los bares o restaurantes podrás recargar tu móvil.

El icónico Big Ben, que en realidad es el nombre de la campana, se alza imponente en la Torre Elizabeth. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Covent Garden: disfruta de los talentos de los artistas callejeros mientras exploras tiendas y cafés únicos (Foto: Opy Morales/Infobae)

Desde las alturas de The Shard, Londres se revela en todo su esplendor. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Cruzando el emblemático Tower Bridge, una obra maestra de la ingeniería victoriana que conecta la historia y el presente de Londres (Foto: Opy Morales/Infobae)

Vista desde el Puente de Westminster, con el icónico London Eye dominando el horizonte y los coloridos rickshaws agregando un toque vibrante a la escena. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Consejo de viajero: no olvides el Fast Pass para evitar las largas filas en el London Eye (Foto: Opy Morales/Infobae)

El Palacio de Buckingham, la residencia oficial del monarca del Reino Unido en Londres. El edificio, un ícono de la monarquía británica, fue originalmente construido en 1703 como la casa del duque de Buckingham. (Foto: Opy Morales/Infobae)

El famoso 10 de Downing Street, hogar del Primer Ministro británico, rodeado de estrictas medidas de seguridad que lo hacen tan impenetrable como un búnker. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Piccadilly Circus, el corazón palpitante de Londres, es famoso por sus luminosos anuncios y la icónica estatua de Eros. Desde su creación en 1893, ha sido un punto de encuentro para turistas y locales, mezclando historia y modernidad en un solo lugar (Foto: Opy Morales/Infobae)

Camden Lock, donde la cultura alternativa y el espíritu creativo de Londres se encuentran. Un rincón vibrante lleno de arte, moda y sabores únicos. (Foto: Opy Morales/Infobae)

Carnaby Street, la icónica calle que fue el epicentro de la moda y la cultura pop en los años 60. Hoy sigue siendo un destino lleno de estilo en Londres (Foto: Opy Morales/Infobae)

La icónica cúpula del British Museum, una mezcla de arquitectura clásica y moderna, te da la bienvenida a un viaje por la historia y cultura del mundo. Un espacio que inspira asombro en cada rincón.(Foto: Opy Morales/Infobae)

Subir al London Eye es un must para ver la ciudad desde las alturas. (Foto: Opy Morales/Infobae)

El musical de Back to the Future en Londres! Efectos increíbles y la nostalgia ochentera en su máxima expresión. ¡El DeLorean sigue haciendo historia! (Foto: Opy Morales/Infobae)

Una estatua del faraón egipcio, Amenhotep III, en exhibición en el Museo Británico de Londres. El museo, fundado en 1753, es uno de los más importantes del mundo y alberga una extensa colección de artefactos y piezas históricas que abarcan diversas culturas y épocas.(Foto: Opy Morales/Infobae)

Vista del Palacio de Westminster y el icónico Big Ben a la derecha, junto con el Puente de Westminster que cruza el río Támesis en Londres. El Palacio de Westminster es la sede del Parlamento del Reino Unido y uno de los edificios más reconocibles de la capital británica. Construido en estilo neogótico, fue completado en 1870 después de que un incendio destruyera el edificio original en 1834.(Foto: Opy Morales/Infobae)

Un icónico letrero del “Underground,” el sistema de metro de Londres, conocido como “The Tube.” Este símbolo, que consiste en un círculo rojo con una barra azul horizontal, es uno de los emblemas más reconocibles del transporte público londinense y ha sido utilizado desde 1908. (Foto: Opy Morales/Infobae)

La estación de St Pancras, una de las estaciones de tren más emblemáticas y reconocibles de Londres.(Foto: Opy Morales/Infobae)