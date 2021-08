Paso a paso cómo alquilar una casa de vacaciones en pandemia

Los alquileres de vacaciones a corto plazo brindan un nivel mucho más alto de privacidad (GETTY)

Después de más de un año de restricciones de viaje, muchas personas están deseando hacer unas vacaciones, escapada o viaje corto. Los alquileres de vacaciones a corto plazo brindan un nivel mucho más alto de privacidad y están experimentando un aumento en la demanda. Pero para quienes han pensado en reinventarse, los alquileres vacacionales a largo plazo se han convertido en una opción viable para pensar un estilo de vida más rural o para quienes desean conectarse con la naturaleza.

Airbnb, por ejemplo, experimentó un aumento en los ingresos de alrededor del 13% el pasado año. Damian Sheridan, fundador de Book Direct Network, reconoce que los viajes locales y los nómadas digitales seguirán siendo un gran impulsor en el mercado de alquiler a corto plazo durante todo este año.

Si bien algunos viajeros siguen ansiosos por alquilar una casa de vacaciones y viajar en general, otros están ganando confianza a medida que los números de vacunación continúan aumentando en un esfuerzo por lograr la inmunidad colectiva a nivel global. Esta es una buena noticia para los inquilinos, ya que el aumento en la confianza de los viajeros ha provocado un ajuste general en la forma en que operan las plataformas de alquiler, con políticas de cancelación viables y protocolos de limpieza y seguridad más estrictos.

Ya sea que se esté pasando por una plataforma de terceros o alquilando directamente al propietario, todavía hay ciertas preguntas que hacer y acciones que tomar a fin de garantizar que todo sea seguro y saludable. Aquí una serie de detalles para no dejar pasar.

Hay que verificar la “transparencia de las políticas de cancelación en el sitio web de la plataforma y el sello de fecha, para que se confirme que está actualizado” (GETTY)

Política de cancelación

Ahora es el momento de leer detenidamente la letra pequeña. Las plataformas de terceros y los propietarios independientes tendrán cada uno su propia política y no tienen la obligación de ajustarla. Hay que verificar la “transparencia de las políticas de cancelación en el sitio web de la plataforma y el sello de fecha, para que se confirme que está actualizado”, recomienda Jenny Hsieh, vicepresidenta de Homes and Villas by Marriott International . Si no está claro, hay que consultar al anfitrión sobre la política y si hay razones específicas necesarias para cancelar, es decir, es posible que no se esté enfermo, pero se puede cambiar de opinión sobre el viaje. Si las respuestas no son claras, o no comparte la política de cancelación, no se debe alquilar.

Procedimientos de desinfección

La idea de limpieza de cada persona es diferente, así que no se debe asumir que los propietarios están a la altura de las propias necesidades. El inquilino debe saber qué lo hace sentir cómodo y pedir detalles sobre sus métodos. Algunas empresas tienen estándares rígidos que hacen cumplir, mientras que otras solo tienen sugerencias. Por lo tanto, es mejor preguntar a los anfitriones individuales cómo desinfectan entre invitados.

Antes de alquilar, se debe analizar detenidamente los protocolos de limpieza con el anfitrión. Algunos propietarios solicitan a su personal de limpieza que use máscaras, guantes y cubiertas para zapatos cuando estén en la casa. También se recomienda consultar las reseñas actuales para tener una idea sobre la limpieza de la casa antes de reservar.

Es aconsejable consultar si se proporcionan artículos de limpieza y, de no ser así, llevar los propios (GETTY)

Suministros de limpieza

Si bien se espera que la casa haya sido desinfectada entre usos, es posible que se desee hacer su propia desinfección a la llegada y durante la estadía. Es aconsejable consultar si se proporcionan artículos de limpieza y, de no ser así, llevar los propios. Cada alquiler será diferente en términos de lo que ofrecen. La mayoría proporciona detergente para platos, jabón para manos y, en algunos casos, desinfectante para manos y detergente para ropa. Pero otros esperan que los inquilinos lleven los artículos de limpieza que necesitarán durante su estadía, incluidos limpiadores desinfectantes, jabón corporal y cápsulas para lavavajillas. El limpiador de superficies, de vidrios y el blanqueador generalmente no se encuentran en el lugar o no se proporcionan en una vivienda de alquiler. Por lo tanto, llevarlo junto con paños de limpieza, esponjas y toallas de papel adicionales, puede ser una buena idea.

Solicitar días libres entre alquileres

Algunos anfitriones y propietarios proporcionan automáticamente un espacio de uno a tres días entre inquilinos para garantizar que las superficies ya no sean infecciosas. Sin embargo, esto no es obligatorio, por lo que si hace sentir más seguro, es aconsejable solicitar días libres entre un pasajero y el siguiente, aunque es posible que no se otorgue.

Llevar la ropa de cama

Si bien la mayoría de los alquileres proporcionan ropa de cama y toallas, es posible que el viajero se sienta más cómodo portando las suyas ( aunque los CDC y la OMS advierten que lavar la ropa de cama y las toallas en el agua más tibia posible debe matar los virus). Algunos inquilinos solo proporcionan almohadas con fundas y protectores de colchón, lo que hace que los huéspedes deban llevar siempre sus propias sábanas, toallas y edredones.

Check in sin contacto

Consultar al anfitrión cómo es la política de recepción para el acceso a la casa de alquiler y solicitar que no se tenga contacto. Por ejemplo, algunos prestadores usan códigos de acceso que permiten a los consumidores ingresar a la casa sin interactuar con los demás. Para los ingresos con claves, se puede preguntar si lse pueden dejar en algún lugar al que se pueda acceder o bien de manera digital por la

La mayoría de las ciudades tienen sitios web especiales que detallan sus normativas actualizadas con respecto a la pandemia (Foto: Alexandra Frank/dpa)

cuenta personal.





Chequear las restricciones locales

Si se espera pasar vacaciones visitando los sitios alrededor del destino, habrá que asegurarse que sea posible. Para frenar la propagación de COVID-19, las localidades han iniciado restricciones sobre la cantidad de personas en restaurantes (interiores y exteriores), tiendas minoristas, parques, playas e incluso baños públicos.

Depende de cada viajero investigar las leyes locales y continuar verificando hasta el viaje porque pueden cambiar durante el verano. La mayoría de las ciudades tienen sitios web especiales que detallan sus normativas actualizadas con respecto a la pandemia, incluido si se permiten o no alquileres a corto plazo y políticas sobre el alquiler a visitantes de fuera de la localidad. Los servicios de alquiler y los anfitriones no tienen la obligación de compartir esta información.

Además, debido a las diversas ordenanzas locales, puede suceder que se alquile una casa en la playa solo para descubrir que está abierta únicamente para los residentes, arruinando las vacaciones.

Los parques estatales y nacionales de todo el mundo tienen diferentes reglas y cierres, se debe revisar cada uno con cuidado. Lo mismo ocurre con las playas: es posible que deba llegar temprano o reservar estacionamiento con anticipación. Los museos, los parques y otras atracciones también pueden limitar a las personas. Planificar con anticipación y comprar boletos o hacer reservas en línea mucho antes (posiblemente muchos meses antes) de la llegada.

