Desfiles, mercados y pistas de patinaje: tradiciones emblemáticas en Nueva York para disfrutar en Navidad y Año Nuevo

El famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center (EFE)

Como todos los años la ciudad de Nueva York se prepara para recibir la Navidad y el Año Nuevo. El tema es que este ha sido un año muy especial para el mundo y para la ciudad en particular de modo que se han diseñado actividades especiales para aprovechar las fiestas y ayudar a los más golpeados por la pandemia.

El estado de Nueva York está cambiando sus pautas de prueba y cuarentena. A partir del 3 de noviembre, todos los viajeros de fuera del estado, excepto los de los estados contiguos de Nueva York, que son Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts y Vermont, deben dar negativo en la prueba del coronavirus dentro de los tres días anteriores a su salida de su estado de origen o país. Una vez que se quedan en Nueva York, los viajeros deben ponerse en cuarentena durante tres días y luego realizar otra prueba de COVID-19 el cuarto día. Si la prueba es negativa, el viajero ya no tiene que permanecer en cuarentena. Los viajeros que opten por no hacerse la prueba deben permanecer en cuarentena durante 14 días.

Aquí una guía completa de las tradicionales de todos los años más las acciones que se han sumado en especial para este 2020, con compras, promociones de hotel, tiendas, recorridos, eventos culturales, en fin, todo.

Desfiles y shows

En el Times Square el 31 de diciembre a medianoche la tradición es juntarse para ver la caída de la esfera (Reuters)

26 de noviembre, Manhattan: Macy’s Thanksgiving Day Parade - Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s.

Esta tradición navideña, favorita del neoyorquino, adornada con globos gigantescos y carrozas deslumbrantes, se ha transformado en una experiencia exclusiva de televisión que se transmitirá por NBC para que todos la disfruten de forma segura desde la comodidad del hogar. Este año la 94° edición del desfile anual contará con actuaciones de Broadway de “Hamilton”, “Mean Girls”, “Jagged Little Pill” y “Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations”.

2 de diciembre, Manhattan: Rockefeller Center Christmas Tree Lighting - Encendido del árbol de Navidad de Rockefeller Center.

Llevando alegría y espíritu navideño a la ciudad, el 88° encendido anual del árbol de Navidad de Rockefeller Center se celebrará el 2 de diciembre de 7 a 10 pm, sin acceso al público. Sin embargo, todos están invitados a ver la transmisión nacional en vivo, “Christmas in Rockefeller Center”, desde casa a través de NBC. El Norway Spruce o abeto noruego de 75 pies de alto de Oneonta, NY, llegó al Rockefeller Center el fin de semana pasado.

Del 1 de diciembre de 2020 hasta el 1 de enero de 2021, Manhattan: New Year’s Eve Times Square Ball Drop - La caída de la esfera de Nochevieja en Times Square.

Cada año, millones de espectadores ven la caída de la esfera en Times Square desde la ciudad de Nueva York y en todo el mundo. Este año, por primera vez, el evento se televisará solo con el descenso de la bola tradicional, las actuaciones en vivo y los invitados especiales están por ser anunciados. Las actividades anuales adicionales incluyen la activación de la Wishing Wall (mes de diciembre), la llegada de los números “2” y “1” para 2021 (21 de diciembre), la instalación de los números en la cima de One Times Square (26 de diciembre), la instalación de los cristales (27 de diciembre), Good Riddance Day (28 de diciembre), la prueba de confeti (29 de diciembre), y la prueba de la esfera con la preparación de los globos (30 de diciembre).

Pistas de patinaje sobre hielo

Desde ahora hasta marzo del 2021, Manhattan: The Rink at Winter Village at Bryant Park.

Esta es la única pista de patinaje sobre hielo gratuita al aire libre de la ciudad en Midtown en el Winter Village de Bryant Park, esta vez con aforo reducido para permitir el distanciamiento social. Se requiere la reserva de boletos por adelantado.

Desde noviembre 16, Manhattan: The Rink at Brookfield Place.

La pista en Brookfield Place ofrece a los patinadores, de todos los niveles, un lugar para tomar lecciones o patinar por su cuenta mientras disfrutan de la vista del río Hudson y del paisaje urbano circundante.

Fechas por determinar, Brooklyn: Rink at The William Vale.

Esta es una pista de patinaje sintética y ecológica en la azotea de The William Vale en Williamsburg, con vista al horizonte de la ciudad de Nueva York. Los huéspedes podrán guarecerse del frío en las pequeñas casas privadas y socialmente distanciadas.

Ya en curso hasta marzo del 2021: Wollman Rink at Central Park.

Ubicada en el corazón de Manhattan en la 59th Street y 6th Avenue, la icónica Wollman Rink ofrece una espectacular vista del horizonte de la ciudad de Nueva York, aunado a los programas dirigidos a toda la familia, ideal para visitantes y entusiastas locales del patinaje.

Mercados navideños, tiendas minoristas y compras en general

Las tiendas Nordstrom son una buena oportunidad para hacer compras (Reuters)

Desde ahora hasta el 24 de diciembre, Manhattan: Holiday Fair at Grand Central Terminal - Feria Navideña en Grand Central Terminal.

Esta atracción navideña para toda la familia regresa al icónico Vanderbilt Hall con artículos para el hogar hechos a mano, juguetes, arte, accesorios, joyas, productos para el cuerpo y el baño, y ropa para hombres, mujeres y niños.

Desde ahora hasta el 24 de diciembre, Manhattan: Holiday Under the Stars at The Shops at Columbus Circle - Navidad bajo las estrellas en las tiendas de Columbus Circle.

El lugar para comprar ese regalo perfecto y luego darte un gusto cenando bajo las estrellas, todos los días, de 4 a 7 pm en las tiendas de Columbus Circle, donde 12 estrellas de 4.5 metros cuelgan del techo e iluminan, al ritmo de la música navideña, el Great Room con vista a Central Park.

Desde ahora hasta el 31 de diciembre, en toda la Ciudad: Open Storefronts Program Programa de vitrinas abiertas.

En esta temporada navideña, no hay mejor regalo que hacer compras locales y apoyar a las pequeñas empresas. El programa Open Storefronts ayuda a los negocios que den a la calle que deseen utilizar áreas al aire libre, de manera temporal, para vender mercadería durante las festividades navideñas.

Desde ahora hasta marzo del 2021, Manhattan: The Bank of America Winter Village at Bryant Park.

Además de una de las pistas de patinaje sobre hielo más populares de la ciudad de Nueva York, The Winter Village ofrece regalos imprescindibles y actividades de invierno en las Holiday Shops. Para un cóctel festivo o un bocadito, se puede visitar The Lodge Deck by Urbanspace.

Desde ahora – hasta una fecha por confirmar, Manhattan: Make Merry Holiday 2020 Shop at Nordstrom NYC.

La emblemática tienda de Nordstrom en Broadway inaugurará sus decoraciones navideñas anuales el 27 de noviembre, y Santa con sus renos participarán en un espectáculo navideño con nieve todos los días a las 2 pm y a las 6 pm, hasta el 24 de diciembre. Una tienda Make Merry Holiday 2020, armada por los compradores en Nordstrom, es una iniciativa que ayudará con las necesidades de compra de este año.

Empire Outlets, ya abierto, Staten Island. Empire Outlets, situado a pocos pasos del ferry gratuito de Staten Island, es el único destino de compras al aire libre de Nueva York con vista al Bajo Manhattan. Esta temporada navideña marcará el lanzamiento de la plataforma de alimentos y bebidas de Empire Outlet, que incluye el salón de comidas artesanales MRKTPL, Bake Culture, el jardín de cerveza Clinton Hall y Wasabi Steak & Sushi. Los puntos de venta se transformarán en un paraíso invernal, con una ceremonia festiva de iluminación de árboles el 3 de diciembre con distanciamiento social.

Saks Fifth Avenue's en Nueva York deslumbra con sus vidrieras año tras año (Reuters)

Del 19 de noviembre de 2020 hasta el 1 de enero de 2021, Manhattan y Brooklyn: Window Displays at Macy’s Herald Square & Macy’s Downtown Brooklyn - Vitrinas en Macy’s Herald Square y Macy’s Downtown Brooklyn.

Gracias, Obrigado, Merci, todas las expresiones de gratitud multilingües, serán la pieza central de las emblemáticas vitrinas de Macy’s de fama mundial, tomando la forma de una carta de agradecimiento a los socorristas, trabajadores esenciales, manifestantes por la igualdad y neoyorquinos que mostraron su valor y espíritu esperanzador durante un año difícil. Macy ‘s Downtown Brooklyn también ofrecerá una celebración de agradecimiento a la ciudad a partir del 27 de noviembre. Este año, Macy’s también llevará a Santa Claus a todos los hogares a través de Santaland, donde los niños de todas las edades podrán realizar un viaje interactivo on line a través del Polo Norte y la ciudad de Nueva York, además podrán tomarse una selfie virtual con el mismo Santa desde el 27 de noviembre al 24 de diciembre.

Del 23 de noviembre al 23 de diciembre, Manhattan: Window Displays & Saks Lights Up Fifth Avenue at Saks Fifth Avenue - Exhibiciones en Vitrinas y la iluminación de Saks a la Quinta Avenida en Saks Fifth Avenue.

El tema de Saks para la temporada navideña, This is How We Celebrate, (“Así es como celebramos”), desprende un haz de luz sobre la importancia de pasar tiempo con los seres queridos y las diferentes formas en que las personas y los lugares celebran. Este tema cobra vida en sus vitrinas navideñas, que vivifican un momento diferente por excelencia de Nueva York en cada escena. Las icónicas ventanas navideñas y el espectáculo de luces teatrales, de diez pisos de altura, se revelarán con un concepto de evento único y reinventado titulado Saks Lights Up Fifth Avenue. En lugar de cerrar la Quinta Avenida para una actuación única a gran escala, Saks organizará varias ceremonias íntimas con miembros destacados de las comunidades de la moda y del entretenimiento, así como con notables de la ciudad de Nueva York, iluminando la emblemática Saks New York cada noche. El evento inaugural se transmitirá en vivo a las 7 pm el 23 de noviembre, y los eventos siguientes se transmitirán también en vivo en días de semana seleccionados hasta el 23 de diciembre a partir de las 4:30 pm.

La tienda Bloomingdales ambienta todos sus pisos con decoraciones navideñas (Reuters)

Del 23 de noviembre al 31 de diciembre, Manhattan: “Give Happy” Holiday Campaign at Bloomingdales - Campaña navideña “Give Happy” en Bloomingdales

La reinventada campaña navideña “Give Happy” cobrará vida a través de un beneficio navideño virtual exclusivo el 23 de noviembre, con la presentación de la cantante y compositora Andra Day, iniciativas innovadoras de solidaridad, experiencias digitales, nuevos servicios y exhibiciones en vitrinas navideñas.

5 de diciembre, Manhattan: The 34th Annual Miracle on Madison Avenue - El 34° milagro anual en Madison Avenue.

El 34° milagro anual en Madison Avenue se llevará a cabo de 10 am a 5 pm y el 20% de las ventas, en las tiendas participantes, se donará a las iniciativas pediátricas de The Society of Memorial Sloan Kettering Cancer Center. La decoración y las luces navideñas de Madison Avenue permanecerán en exhibición por un poco más de tiempo este año, a fin de difundir más alegría desde finales de noviembre hasta principios de febrero.

Desde ahora - En toda la ciudad: Shop NYC’s Independent Bookstores.

Este año, regala literatura y artículos únicos, mientras se busca apoyar a las librerías independientes de NYC en toda la ciudad comprando productos locales, incluidos Books are Magic, Greenlight Bookstore, McNally Jackson y más.

Iglúes al aire libre y experiencias invernales en las azoteas

Desde ahora hasta el 31 de diciembre, Manhattan: City Winery at Rockefeller Center.

Para disfrutar de una copa de vino de producción local y de un bocadito en una cálida cúpula de invierno privada en City Winery, o en el Outdoor Wine Garden, que ofrece una extraordinaria vista al icónico árbol de Navidad de Rockefeller Center. Las reservaciones se pueden realizar a través de Resy.

Desde ahora hasta el 31 de diciembre, Manhattan: The Greens at Seaport District NYC.

El lugar más destacado en una azotea al aire libre de la ciudad, ubicado en el Pier 17, traerá el encanto de la temporada al convertir el concepto de comedor de verano socialmente distante en Seaport, The Greens, en cabañas de azotea acondicionadas para el invierno, disponiendo cada una de asientos cómodos, un purificador de aire, una planta espaciosa y climatizada, una chimenea virtual, una amplia vista de la ciudad de Nueva York y mucho más.

Desde ahora y hasta mayo de 2021, Manhattan: Igloo Bar at 230 Fifth.

Para experimentar un oasis de invierno en uno de los 17 iglús que se ofrecen en 230 Fifth. Los iglús tienen capacidad para un máximo 10 personas, y no pueden compartirse más este año; Se recomienda hacer sus reservaciones anticipadamente.

Desde ahora en Queens: The Runway Chalet at the TWA Hotel.

Esta experiencia “après ski” de los años sesenta ya está abierta, junto con una piscina climatizada en la azotea del TWA Hotel. La chimenea eléctrica vintage cruje mientras se disfruta de cócteles como el Altitude Adjustment (Ron especiado y sidra caliente con una rama de canela).

Fechas por confirmar, en Brooklyn: Winter Experiences at The William Vale - Experiencias de invierno en The William Vale.

Village at Westlight se compone de chalés festivos cerrados, diseñados para que los miembros de pequeñas fiestas disfruten de comidas y bebidas junto a Vale Rink en la azotea del piso 23 del hotel, mientras que los tratamientos del Winter Spa se ofrecen en la terraza del 4º piso del hotel en asociación con las carpas Terra Glamping.

De noviembre a diciembre -fechas por confirmar- en Manhattan: Chalet at Mr. Purple.

Ubicado en el piso 15 del Hotel Indigo en el Lower East Side, el Chalet at Mr. Purple ofrece una impresionante vista de la ciudad en un ambiente festivo invernal. Se aceptan reservaciones con una semana de anticipación para grupos de hasta 35 personas.

Abierto desde ahora en Brooklyn: Winter Dining at The Hoxton, Williamsburg - Gastronomía de invierno en The Hoxton, Williamsburg.

Para disfrutar de una selección de vinos naturales, cócteles clásicos y un menú rústico servido frente a la chimenea en la bodega Klein ‘s Wine Cellar, o para tomar algo de calor en la azotea climatizada Winterly de este hermoso y sofisticado inmueble. La azotea cubierta está abierta de 4:00 pm a 10:00 pm de lunes a viernes y de 12:00 pm a 10:00 pm los fines de semana.

Eventos culturales

Pianistas y cantantes estarán presentes al pie del Hudson Yards (Reuters)

Desde ahora hasta el 31 de enero del 2021, en El Bronx: Holiday Train Show at New York Botanical Garden - Espectáculo de trenes navideños en el jardín botánico de Nueva York.

Para maravillarse con los trenes en miniatura que atraviesan una exhibición de lugares famosos de la ciudad de Nueva York, como la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn, el Rockefeller Center y otros sitios favoritos, cada uno recreado delicada e ingeniosamente a partir de materiales naturales como corteza de abedul, bellotas y ramas de canela. Debido a la capacidad limitada y a los boletos de este año, el Train Show solo puede ser visto por un miembro, patrocinador, miembro corporativo o socio de la comunidad del Bronx.

Ya en curso hasta el 15 de enero del 2021, en Brooklyn: Urban Sparkle at UrbanGlass.

UrbanGlass presenta UrbanSparkle, una exposición navideña anual conformada por artistas que exploran y emplean el material del vidrio en sus producciones decorativas. Las obras seleccionadas para esta instalación presentan a cinco artistas que utilizan una variedad de técnicas y ofrecen obsequios únicos a los compradores navideños.

Del 25 de noviembre al 10 de enero del 2021, Manhattan: The Origami Holiday Tree at the American Museum of Natural History - El árbol navideño de Origami en el Museo Americano de Historia Natural.

Una tradición anual durante más de 40 años, el Árbol de Origami es una oferta navideña favorita en la ciudad de Nueva York. El árbol de este año exhibe 1,000 grullas de origami de colores, que representan la paz y los buenos deseos mientras la ciudad continúa enfrentando el desafío de la pandemia COVID-19.

Noviembre 27 hasta enero 6, 2021, Manhattan: Christmas Tree and Hanukkah Lamp en The Met - El árbol navideño y la lámpara Hanukkah del Museo Metropolitano

El Museo Metropolitano continúa una tradición navideña de larga data con la presentación de su árbol de Navidad, un abeto azul magníficamente iluminado de seis metros que se cierne sobre un pesebre vivo napolitano del siglo XVIII, consagrado en una abundante variedad de figuras realistas con ángeles vestidos de seda flotando encima. La música navideña grabada se suma al disfrute de la exhibición navideña. El Met también tendrá una espectacular lámpara plateada de Hanukkah en exhibición, generosamente cedida por la Colección Moldavan Family. Hermosa y funcional, esta lámpara extraordinaria fue creada entre 1866 y 1872 en Lemberg (Lviv), Europa del Este. Su rica historia conecta la lámpara con siglos de celebraciones de Hanukkah en las comunidades judías de todo el mundo.

Del 27 de noviembre al 21 de febrero del 2021, Manhattan: Holiday Express: juguetes y trenes de la colección Jerni de la Sociedad Histórica de Nueva York (Holiday Express: Toys and Trains from the Jerni Collection at the New-York Historical Society).

Un país de las maravillas mágico espera a los visitantes con el regreso de las festividades navideñas. Con trenes de juguete, estatuillas y modelos en miniatura de la reconocida colección Jerni, Holiday Express transporta a los huéspedes a una era pasada en la Sociedad Histórica de Nueva York.

En el MET habrá un árbol navideño y la lámpara Hanukkah (Foto: AFP)

Del 27 de noviembre al 19 de diciembre en Queens: “Broadway at the Drive-in” Radial Park at Halletts Point.

En Astoria se experimenta este espectáculo festivo, que incluye películas de navidad nuevas y clásicas, actuaciones en vivo, una instalación con temática navideña, juegos, rifas y la diversión de Santa, todo en una mansión socialmente distante con vista al horizonte de Manhattan y el East River.

Los sábados, del 28 de noviembre al 19 de diciembre: Candlelit Tours at Historic Richmond Town - Visitas guiadas a la luz de las velas en la histórica ciudad de Richmond.

Los visitantes son invitados a disfrutar de recorridos íntimos, en grupos pequeños, por edificios históricos selectos y decorados, iluminados a la luz de las velas, en este pueblo tradicional y complejo de museos. Los intérpretes disfrazados demuestran las costumbres de la época de los siglos XVIII y XIX, incluidos juegos, canciones, golosinas y bebidas tradicionales. Se requieren reservaciones prepagadas y los boletos ya están a la venta.

Del 1 al 31 de diciembre, Manhattan: Sing for Hope at Hudson Yards - Canta por la esperanza en Hudson Yards.

Un piano de media cola y siete pianos verticales, pintados por artistas inspirados en Hudson Yards, se exhibirán en las “Las Tiendas”. Los pianos serán tocados por artistas de Broadway y estudiantes de Juilliard. A principios de enero, todos los pianos se entregarán y donarán a comunidades, hogares y a otros que se beneficien del poder curativo de las artes.

El 5 y 6 de diciembre, Queens: Winter Activities at Queens Botanical Garden - Actividades de invierno en el jardín botánico de Queens.

Para las fiestas con una serie de actividades de invierno en el jardín: talleres de confección de guirnaldas, recorridos por los árboles de invierno, fabricación de velas de cera de abejas y una venta navideña en la tienda de regalos.

Del 7 de diciembre del 2020 al 11 de enero del 2021, Manhattan: Charles Dickens’ A Christmas Carol at The Morgan Library & Museum.

Cada temporada navideña, el Morgan exhibe el manuscrito original de Charles Dickens de “A Christmas Carol” o “Un Cuento de Navidad” en la biblioteca de J. Pierpont Morgan. El Morgan ahora adelanta una página del manuscrito del Villancico cada temporada, y este año, el manuscrito está abierto a los comentarios de Scrooge sobre la Navidad. Se puede explorar “A Christmas Carol” on line y observar otros aspectos destacados de la colección, también se puede compartir las festividades con una copia del cuento disponible en Morgan’s Shop.

El 12 de diciembre, Staten Island: The Nutcracker on the Lawn at Alice Austen House Museum - El cascanueces en el césped de la casa museo Alice Austen

En asociación con Spotlight Repertory Theatre, el Alice Austen House Museum presentará una interpretación de “El cascanueces” en el jardín delantero de la casa museo. Las entradas limitadas se venderán por $25 en spotlighttkts.com.

Del 13 al 17 de diciembre, Brooklyn: Chanukah Family Experience at the Jewish Children’s Museum - Experiencia familiar de Janucá en el Museo de los Niños Judíos.

Para disfrutar de una celebración experimental de Janucá con la familia, creando varios proyectos de arte, desde diseñar una almohada en forma de dreidel o perinola de cuatro caras y ayudar a crear un mural de Janucá en una Menorah, hasta decorar una deliciosa dona navideña o descubrir el arte de fabricar aceite de oliva.

Exhibiciones y espectáculos de luces navideñas

En el Bronx Zoo habrá un show de luces navideñas (Reuters)

Del 16 de noviembre al 31 de diciembre en Manhattan: Harlem Holiday Lights.

Cada temporada navideña, la calle 125 de Harlem se ilumina con más de 10,000 luces LED festivas en nueve cuadras, desde Broadway hasta la Quinta Avenida. El evento anual Turn On the Lights (Enciende las Luces) se transmitirá en vivo este año, lo que permitirá a todos ver la icónica vía iluminada con luces festivas y vitrinas, así como una caravana de carrozas decoradas que se pasean por Harlem para saludar de manera segura a la comunidad que reside en el condado.

Del 20 de noviembre al 10 de enero del 2021, El Bronx: Holiday Lights at Bronx Zoo - Luces navideñas en el zoológico del Bronx.

Durante esta celebración, los visitantes pueden disfrutar de cinco safaris con linternas de animales, así como música con temas navideños, demostraciones de tallado en hielo, personajes disfrazados, zancos, recuerdos y delicias de temporada como chocolate caliente y más.

Del 22 de noviembre al 31 de diciembre, Manhattan: Shine Bright at Hudson Yards.

El vecindario más nuevo de Nueva York presentará su nueva decoración navideña, Shine Bright at Hudson Yards, que iluminará la plaza pública y los jardines, The Shops en Hudson Yards, Vessel y Edge con luces blancas en contraposición a los árboles perennes y a magníficas escenografías.

Del 27 de noviembre al 8 de enero del 2021, Manhattan: Luminaries at Brookfield Place.

Brookfield Place del Bajo Manhattan contará con un toldo de luces de colores que emanan de cientos de linternas suspendidas entre las palmeras del centro comercial. Las estaciones sin contacto, activadas por el movimiento, permiten a los visitantes pedir un deseo y provocar una exhibición mágica de luces y colores.

Noches seleccionadas del 27 de noviembre al 9 de enero del 2021, El Bronx: GLOW at New York Botanical Garden.

El Jardín Botánico de Nueva York presentará un magnífico espectáculo de luces al aire libre, que iluminará los emblemáticos jardines del parque y el Conservatorio Haupt durante 14 noches programadas. Como parte de la experiencia, los visitantes también podrán disfrutar de esculturas de hielo artísticas, música, bailarines itinerantes y más diversiones al aire libre.

En el Brookfield Place del bajo Manhattan habrá un show de luces (Reuters)

Del 27 de noviembre al 10 de enero del 2021, Manhattan: LuminoCity Festival.

LuminoCity, un magnífico espectáculo de luces que debutó por primera vez el año pasado en Randall ‘s Island, contará con varias hectáreas de nuevas instalaciones de arte con luces y esculturas inspiradas en la naturaleza, la historia y la magia.

Del 30 de noviembre al 5 de enero del 2021, El Bronx: Holiday Programming at Arthur Avenue - Programa navideño en Arthur Avenue.

Para caminar por la “Pequeña Italia” del Bronx y contemplar las luces brillantes instaladas a lo largo de Arthur Avenue, así como las ventanas navideñas del área. Un árbol de Navidad del vecindario en Ciccarone Park se iluminará festivamente a partir del 30 de noviembre.

Del 10 al 17 de diciembre, Brooklyn: Lighting of the Largest Menorah in Brooklyn - Iluminación de la menorá más grande de Brooklyn.

La iluminación anual de la menorá más grande de Brooklyn en Grand Army Plaza, se llevará a cabo a las 5:30 pm cada noche de Janucá, comenzando con una celebración socialmente distanciada el 10 de diciembre.

Del 19 al 25 de diciembre, Manhattan: Holiday Light Show Featuring Carrie Underwood’s “Hallelujah” with John Legend at the Empire State Building - Espectáculo de las luces navideñas con el “Hallelujah” de Carrie Underwood y John Legend en el Empire State Building.

El espectáculo anual de música con iluminación del Empire State Building comenzará el 19 de diciembre, con la nueva canción de Carrie Underwood, “Hallelujah”, acompañada por John Legend, sincronizados con las deslumbrantes luces navideñas del emblemático edificio. Junto con el lanzamiento del nuevo álbum navideño de Underwood, My Gift, a las 8 pm cada noche, la canción se transmitirá por Z100 y Lite FM de iHeartRadio, y el despliegue de luces también se transmitirá en vivo a través de Earthcam.

Ofertas en hoteles

Desde ahora hasta el 26 de diciembre, Manhattan: Festive on Fifth Suites at The Langham, New York, Fifth Avenue - Navidad en Fifth Suites en The Langham, Nueva York, Fifth Avenue.

El paquete Langham’s Festive on Fifth Suites incluye una decoración navideña individualizada para una celebración familiar privada, el hotel también obsequia a los huéspedes un presente como recuerdo de unas fabulosas vacaciones en la Quinta Avenida.

Desde ahora y hasta diciembre 31, Manhattan: Holiday Staycations at The Beekman Vacaciones locales en el Beekman.

En esta temporada navideña, los huéspedes que se registren en The Beekman pueden ahorrar hasta un 25 por ciento en habitaciones y un 40 por ciento en suites, mientras disfrutan de un late check out de cortesía. Este hermoso hotel del Bajo Manhattan también ofrece menús festivos de 3 platos para el Día de Acción de Gracias, Nochebuena y Navidad.

Desde ahora y hasta el 15 de enero 2021, Manhattan: Home for the Holidays at the InterContinental New York Barclay - Hogar para las vacaciones en el InterContinental New York Barclay.

No hay lugar como el hogar en Nueva York para las vacaciones y el InterContinental New York Barclay ofrece a los huéspedes un paquete que incluye 2,000 puntos por estadía, un 10% de descuento en Bloomingdales, mapa de compras navideñas, ascenso de categoría de cortesía a un nivel y early check in y late check out.

Noviembre 16 hasta el 31 de diciembre, Manhattan: Holiday Cheer at Shelburne Hotel & Suites by Affinia - Alegría navideña en Shelburne Hotel & Suites by Affinia

Para disfrutar de una estancia acogedora en una de las espaciosas habitaciones o suites del hotel, con películas navideñas, chocolate caliente y decoración de galletas. Quienes reserven directamente con el hotel pueden disfrutar de late check out y recibir cancelaciones gratuitas.

Desde el 18 de noviembre al 25 de diciembre, Manhattan: Christmas Tree Sip and See and Letters to Santa at Lotte New York Palace - Visita informal al árbol de Navidad y cartas a Santa en el Lotte New York Palace.

A partir del 18 de noviembre, se puede disfrutar de bebidas calientes y admirar el hermoso y querido árbol de Navidad del Lotte New York Palace en el jardín Madison Avenue del hotel. Si se van a quedar desde el 30 de noviembre hasta el día de Navidad, asegúrense de completar la tarjeta postal que se les entrega a todos los huéspedes y enviarla a Santa, a través del buzón de correo del Polo Norte ubicado en el lobby del hotel.

Del 20 de noviembre al 3 de enero del 2021, Manhattan: New Holiday Traditions at AKA Central Park, AKA Times Square and AKA Sutton Place - Nuevas tradiciones navideñas en AKA Central Park, AKA Times Square y AKA Sutton Place.

Convenientemente ubicados cerca de toda la acción, los hoteles AKA de la ciudad de Nueva York ofrecen un paquete especial de navidad que incluye un 10 por ciento de descuento al reservar dos o más suites de cualquier tipo durante una semana o más, comodidades vacacionales especiales tales como chocolate caliente gourmet y una botella de vino al momento de registrarte, acceso privado a un cine (en ubicaciones seleccionadas), una golosina de regalo a la salida y mucho más.

A partir del 1 de diciembre en adelante, Manhattan: The Penthouse Holiday Spectacular at The Mark Hotel - Penthouse Holiday Spectacular en The Mark Hotel

Las lujosas ofertas navideñas para los huéspedes de The Mark Hotel incluyen: una pista de patinaje privada en la terraza del ático del hotel, una actuación privada del ballet El Cascanueces, compras privadas fuera del horario de atención en Bergdorf Goodman, experiencias de spa en la suite, clases personales de fitness, traslados al aeropuerto por helicóptero y mucho más.

El 24 de diciembre, Manhattan: Hotline to the North Pole at Conrad New York Downtown - Línea directa al Polo Norte en Conrad New York Downtown.

Conrad New York Downtown tendrá una “Línea directa al Polo Norte” por primera vez este año, que ofrecerá a los niños de un hospital de Nueva York y a los huéspedes actuales y pasados, la oportunidad de realizar una videoconferencia con Santa Claus el 24 de diciembre de 4pm a 6 pm. Los huéspedes que utilicen la línea directa al Polo Norte mientras estén en el hotel recibirán leche y galletas de cortesía para disfrutar mientras hablan con Santa.

Del 24 al 26 de diciembre, Manhattan: Home for the Holidays at Crosby Street Hotel and The Whitby Hotel - Un nuevo hogar para la navidad en el Crosby Street Hotel y The Whitby Hotel.

Los huéspedes que se registren en el Crosby Street Hotel y The Whitby Hotel podrán disfrutar de suites decoradas de manera festiva con su propio árbol y disfrutar de una cena privada el día de Navidad, seguido de la proyección de una película navideña en el cine del hotel.

En curso, Manhattan: Fireplace Package at Royalton New York - Plan navideño al calor de la chimenea en el Royalton New York.

En los días más fríos durante la temporada de invierno, hay que disfrutar de una estadía acogedora en el único hotel de la ciudad de Nueva York con chimeneas a leña en algunas habitaciones.

En curso, Manhattan: Shopping Package at SIXTY SoHo - Plan de compras en SIXTY SoHo.

Los invitados pueden aprovechar esta promoción para recibir una bolsa de bienvenida con obsequios de las tiendas del área, y acceso a descuentos de los minoristas cercanos para todas tus necesidades de regalos navideños.

Recorridos turísticos

Hay empresas que ofrecen city tours por toda la ciudad (Shutterstock)

En curso, En toda la Ciudad: Tour Your Own City by the Guides Association of New York City - Recorre tu propia ciudad en compañía de la Asociación de Guías de la Ciudad de Nueva York.

Este recurso online destaca los recorridos en los cinco condados, lo que hace que sea más fácil que nunca, para los residentes y visitantes, disfrutar de forma segura todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, dirigidos por guías turísticos profesionales con licencia.

Del 25 de noviembre al 31 de diciembre, Manhattan: Holiday Lights & Movie Sites Tour by On Location Tours - Tour de luces navideñas y locaciones de películas por On Location Tours.

Para experimentar escenas de películas icónicas filmadas en la ciudad de Nueva York, así como exhibiciones festivas famosas en esta excursión en autobús de 2.5 horas por Manhattan.

Del 21 de noviembre al 31 de diciembre, Manhattan: Festive Holiday Cruises by Classic Harbor Line - Cruceros de festividad navideña en Classic Harbour Line.

Los huéspedes pueden disfrutar de festivos cruceros turísticos, de 90 minutos, en yates al estilo de la década de 1920 en esta temporada navideña, con chocolate caliente, decoración decembrina y una magnífica vista del icónico horizonte de la ciudad de Nueva York, con la implementación de nuevos protocolos de salud y seguridad.

De jueves a sábado en diciembre, Manhattan: Private Holiday Shopping Tour by Inside Out Tours - Recorrido por los mercados navideños y las exhibiciones de luces de Nueva York con Inside Out Tours.

Disfruta de la magia navideña de la ciudad de Nueva York en un recorrido a pie, de tres horas, por las exhibiciones de los grandes almacenes y los escenarios de películas de navidad más famosas. Además, Inside Out ofrece una clase de cocina virtual de postres navideños, que mostrará la ciudad de Nueva York a través de la lente gastronómica y el multiculturalismo al hacer que los participantes creen y prueben alimentos que incluyen: mini pasteles de camote, sidra de manzana caliente y cupcakes navideños con Double Fudge.

SEGUÍ LEYENDO:

Una visita a Atlanta, la perla sureña llena de atracciones, arte y entretenimiento

De Melbourne a Kangaroo Island: una fascinante expedición al sur de Australia

Un recorrido por Houston, un destino en EEUU cosmopolita y lleno de contrastes