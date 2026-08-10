El New York Transit Museum celebrará en 2026 su 50.º aniversario con nuevas exhibiciones

La institución conmemora su 50.º aniversario con nuevas exhibiciones dedicadas a la evolución del transporte público de la ciudad.

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Brooklyn gana protagonismo como alternativa turística a Manhattan porque concentra una forma distinta de conocer Nueva York: barrios residenciales, distritos históricos, parques, museos, ferris y corredores gastronómicos que muestran la vida cotidiana de la ciudad más allá de Times Square, Broadway o la Quinta Avenida.

La ruta puede organizarse en dos jornadas y une el norte del distrito con su zona central: Brooklyn Heights y DUMBO, junto al East River, con Prospect Park, Ditmas Park y Prospect Park South. El recorrido apunta a una experiencia menos concentrada en monumentos y más cercana a cómo usan los residentes los espacios públicos, el transporte y el comercio barrial.

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El museo funciona en la histórica estación Court Street, en Brooklyn, preservando el ambiente original del sistema subterráneo.

Uno de los datos que mejor explican esa escala es 585 acres: esa es la superficie de Prospect Park, uno de los principales espacios verdes del distrito. A eso se suma una red de transporte que también funciona como paseo, porque la ruta East River de NYC Ferry conecta DUMBO con Wall Street/Pier 11, East 34th Street y otros sectores ribereños de Brooklyn y Queens.

Brooklyn Heights y DUMBO permiten ver el frente costero sin reducirlo a una postal

Brooklyn Heights aparece como un punto de partida natural por la combinación de historia, arquitectura y vistas de Manhattan. Su paseo elevado, la Brooklyn Heights Promenade, mira al East River, al distrito financiero, a Governors Island y al puerto de Nueva York.

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La colección permanente incluye vagones restaurados que datan de comienzos del siglo XX, algunos desde 1907.

El atractivo del barrio no depende solo del paisaje. La zona está marcada por casas de piedra rojiza, calles tranquilas y una escala residencial que cambia el ritmo del recorrido: aquí la experiencia consiste en caminar, mirar fachadas, entrar a pequeños comercios y observar un espacio usado a diario por corredores, familias, vecinos con perros y personas que leen o conversan.

La Comisión para la Preservación de Monumentos de Nueva York incluye a Brooklyn Heights entre los distritos históricos protegidos de Brooklyn. Esa misma categoría alcanza también a DUMBO, Ditmas Park y Prospect Park South.

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Una de las muestras especiales repasa el impacto de la tarjeta que transformó el acceso al transporte durante décadas.

Desde allí se puede bajar hacia Brooklyn Bridge Park y seguir hasta DUMBO, sigla de “Down Under the Manhattan Bridge Overpass”. El antiguo distrito industrial conserva calles adoquinadas, almacenes de ladrillo y estructuras asociadas a su pasado portuario.

La imagen más difundida del barrio es la vista del Manhattan Bridge desde Washington Street, pero el recorrido puede ampliarse hacia Fulton Ferry Landing, Empire Fulton Ferry y los senderos del parque costero. En esa zona también se percibe con claridad una de las grandes transformaciones urbanas de Brooklyn: edificios industriales reconvertidos en oficinas, galerías, comercios, restaurantes y viviendas.

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El museo dedica una exhibición a uno de los elementos más reconocibles de los antiguos vagones del metro neoyorquino.

Tomar el ferry en DUMBO o llegar por esa vía convierte el traslado en parte de la visita. Desde el agua se observan los puentes de Brooklyn y Manhattan, el perfil urbano y la costa industrial, una perspectiva distinta de la que ofrece el metro.

Un museo del transporte y un parque explican cómo creció el distrito

A poca distancia de Brooklyn Heights funciona el New York Transit Museum, una parada que suele quedar fuera de los recorridos turísticos más clásicos. El museo ocupa una antigua estación de metro y reúne trenes históricos, fotografías, objetos y exhibiciones sobre subterráneos, autobuses y tranvías.

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La Promenade combina historia, arquitectura y panorámicas del East River y del distrito financiero.

Durante 2026, la institución celebra su 50.º aniversario con exhibiciones especiales. Entre las muestras anunciadas figuran una retrospectiva sobre cinco décadas de historias del transporte, una exposición dedicada a los asientos naranjas de antiguos vagones y otra sobre la despedida de la MetroCard; además, conserva una plataforma con coches históricos que se remontan a 1907.

La visita permite incorporar una clave central para entender Nueva York: el crecimiento de sus barrios estuvo ligado al transporte público. Brooklyn se expandió mucho más allá de su frente costero gracias a esa red.

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La vista del Manhattan Bridge entre edificios industriales reconvertidos es uno de los lugares más fotografiados de Nueva York.

La segunda parte del recorrido puede empezar en Prospect Park, que tiene praderas, senderos, un lago, sectores boscosos, instalaciones deportivas y edificios históricos. El parque abre todos los días de 6:00 a. m. a 1:00 a. m., aunque sus atracciones internas manejan horarios propios.

La experiencia allí difiere de la de Central Park. Prospect Park recibe visitantes, pero conserva una identidad barrial fuerte y, los fines de semana, se llena de corredores, ciclistas, familias, grupos de pícnic y residentes que usan sus áreas recreativas.

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El parque costero ofrece senderos, muelles y vistas privilegiadas de los puentes de Brooklyn y Manhattan.

Una visita más atenta al uso cotidiano del parque puede incluir Long Meadow, el lago, el Boathouse y los senderos internos. La Prospect Park Alliance también ofrece recorridos guiados para conocer su historia y sus paisajes.

Junto al parque se encuentra el Brooklyn Museum, una de las grandes instituciones culturales de la ciudad. El museo se presenta como uno de los más antiguos y grandes de Estados Unidos, tiene su entrada principal sobre Eastern Parkway y abre de miércoles a domingo de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., de acuerdo con su información oficial de visita.

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El gran espacio verde de Brooklyn reúne a corredores, ciclistas, familias y visitantes durante todo el año.

Para quien busca una alternativa a los museos más concurridos de Manhattan, esta parada combina arte, arquitectura y espacio público en un mismo sector de Brooklyn. A eso se suman los eventos First Saturdays, con programación gratuita de arte, música, danza, cine, conversaciones y lecturas en determinadas noches de sábado.

Ditmas Park y Prospect Park South muestran una Nueva York de casas y jardines

Al sur de Prospect Park, el paisaje cambia de manera drástica. Ditmas Park y Prospect Park South están formados por casas independientes, jardines, porches y calles arboladas que remiten más a un suburbio estadounidense que a la imagen habitual de rascacielos y edificios de apartamentos asociada a Nueva York.

La institución es una de las más importantes de Estados Unidos y una parada clave para quienes exploran Brooklyn más allá de Manhattan.

La zona empezó a desarrollarse entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando Flatbush todavía conservaba áreas rurales y comenzaba a transformarse con nuevas conexiones ferroviarias. En 2025, la Comisión para la Preservación de Monumentos designó allí dos nuevas áreas históricas.

Beverley Square West reúne 118 viviendas construidas principalmente entre 1894 y 1910. Ditmas Park West comprende 127 casas, casi todas edificadas entre 1902 y 1910; la agencia destacó la cohesión arquitectónica de ambas áreas y su papel en la transición de Flatbush de comunidad agrícola a desarrollo suburbano.

La institución de Downtown Brooklyn prepara nuevas exhibiciones para recorrer cinco décadas de historias del transporte público neoyorquino.

En Ditmas Park West aparecen estilos Queen Anne, Colonial Revival, Tudor y Shingle, entre otras influencias. El informe oficial señala que esas calles conservan en gran medida la apariencia que tenían hace más de un siglo.

Para el visitante, el principal interés está en caminar. Albemarle Road, Rugby Road, Argyle Road y Marlborough Road permiten ver una arquitectura que rompe con la imagen más difundida de la ciudad.

Una exhibición especial repasa la evolución de la tarjeta magnética y su reemplazo progresivo por el sistema OMNY.

El paseo puede terminar en Cortelyou Road, un corredor comercial utilizado sobre todo por residentes. Allí se concentran cafés, panaderías, restaurantes, pequeños supermercados y comercios independientes, en una escena más ligada al ritmo del barrio que a una selección de paradas pensadas para turistas.

Otra opción gastronómica es Coney Island Avenue, donde hay una fuerte presencia de comercios y restaurantes de la comunidad paquistaní y de otras comunidades del sur de Asia. Documentos oficiales de planificación urbana describen esa avenida como un corredor comercial importante y como un centro de la comunidad paquistaní de Brooklyn.

La institución dedica una muestra al diseño que marcó durante décadas el interior de numerosos vagones del metro.

La lógica de la ruta admite dos jornadas: Brooklyn Heights, Brooklyn Bridge Park, DUMBO y ferry o el museo del transporte en un primer día; Prospect Park, Brooklyn Museum, Prospect Park South, Ditmas Park y Cortelyou Road en un segundo tramo. La recomendación práctica es no cubrir todo con apuro, revisar antes los horarios oficiales de museos, las alertas del metro y el calendario de NYC Ferry, y recorrer estos barrios como comunidades activas, no como escenarios para una fotografía.