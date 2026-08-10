El parque Little Island anuncia 56 espectáculos para el cierre del verano en Nueva York

El parque flotante, inaugurado en 2021, se convirtió en uno de los principales escenarios culturales del verano neoyorquino.

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Little Island renovó su programación cultural para el tramo final del verano en Nueva York con 56 espectáculos, más de 200 artistas y entradas de USD 25 para todas las funciones de su anfiteatro principal, una fórmula con la que el parque flotante sobre el río Hudson busca sostener el impulso turístico y ampliar el acceso a la oferta artística de la ciudad después del Mundial de la FIFA 2026.

La temporada 2026 se desarrolla del 29 de julio al 6 de septiembre. El programa reúne teatro, danza, conciertos, literatura, radio en vivo, gastronomía y actividades familiares, con una combinación de funciones de bajo costo y propuestas gratuitas en distintos sectores del parque.

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El espacio al aire libre alberga la mayoría de los 56 espectáculos programados para el cierre del verano de 2026.

Inaugurado en 2021 sobre la antigua estructura del Pier 55, Little Island dejó de funcionar solo como atractivo arquitectónico y pasó a consolidarse como uno de los centros de programación artística más activos de la ciudad durante el verano. El parque está ubicado entre Chelsea y Meatpacking District, sobre el río Hudson.

El parque ofrece funciones de bajo costo y actividades gratuitas durante agosto y septiembre

La propuesta central de Little Island apunta a una barrera concreta de la vida cultural neoyorquina: el precio. Mientras muchas producciones de Broadway superan con facilidad los 150 o 200 dólares, todas las funciones de The Amph cuestan USD 25 y una parte importante del calendario permanece abierta al público sin cargo.

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La estructura diseñada por Heatherwick Studio sostiene el parque sobre el río Hudson y es uno de sus elementos arquitectónicos más reconocibles.

Ese esquema busca atraer tanto a residentes como a visitantes. En la práctica, la experiencia permite pasar varias horas en el lugar con espectáculos, recorridos al aire libre, gastronomía y actividades para familias sin depender de un gasto alto.

El parque ocupa aproximadamente 2,4 acres sobre el Hudson y fue diseñado por Heatherwick Studio con colinas, senderos, jardines y miradores orientados hacia el perfil urbano de Manhattan, Nueva Jersey y el río. Su estructura se apoya en pilares de hormigón con forma de tulipán y concentra parte de su atractivo en el paisaje, no solo en la cartelera.

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Los espacios verdes permiten recorrer el parque entre funciones, conciertos y actividades familiares.

Little Island tiene tres espacios principales para espectáculos. The Amph es un anfiteatro al aire libre con capacidad para cerca de 700 personas; The Glade recibe actividades familiares, conversaciones y presentaciones gratuitas; y The Play Ground funciona como sede de conciertos, fiestas y encuentros comunitarios.

Esa distribución permite que varias propuestas convivan en una misma jornada. Por la mañana predominan las caminatas, la observación del paisaje y las actividades para chicos; al atardecer empiezan los conciertos y las funciones teatrales; y por la noche toman protagonismo las fiestas y los eventos musicales.

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El parque ofrece miradores hacia Manhattan, Nueva Jersey y el Hudson, especialmente concurridos durante el verano.

La temporada incluye estrenos, homenajes musicales y radio en vivo

La programación de 2026 se distingue por una apuesta a producciones creadas especialmente para el parque. En lugar de limitarse a recibir obras ya estrenadas, Little Island organiza una temporada con estrenos mundiales, conciertos, teatro, danza, espectáculos interdisciplinarios, grabaciones públicas de radio, experiencias gastronómicas y fiestas nocturnas.

Entre los eventos anunciados figuran Anthony Roth Costanzo con “Minimalism”, del 5 al 9 de agosto, como reinterpretación contemporánea de la música minimalista. También aparece Cécile McLorin Salvant con “Tin Pan Alley”, del 12 al 16 de agosto, en homenaje a la tradición musical de Nueva York.

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Este escenario alberga talleres, conversaciones, programas infantiles y presentaciones abiertas al público.

La agenda suma a Louis Cato con “The Harlem Renaissance”, del 19 al 23 de agosto, como celebración inspirada en uno de los movimientos culturales centrales de la historia afroamericana. Del 27 al 30 de agosto se presentará “Marina”, una nueva producción teatral creada para el parque por Julio Torres y Martine Gutierrez.

La temporada cerrará con Thomas Bartlett y “Allen Ginsberg at 100”, del 2 al 6 de septiembre, un tributo al centenario del poeta estadounidense. La variedad de títulos refuerza una marca del parque: no se organiza alrededor de un solo género, sino que combina música clásica, jazz, cabaret, literatura, teatro experimental y artes escénicas contemporáneas.

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El espacio complementa la programación con música en vivo, fiestas y actividades culturales al aire libre.

Entre las actividades gratuitas de agosto continúan los talleres, los programas educativos, los conciertos en espacios abiertos, los encuentros gastronómicos, las fiestas comunitarias y las grabaciones en vivo de Radiolab. Un caso puntual es “Radiolab Presents: Terrestrials Live!”, dirigido a niños pequeños y sus familias, con funciones sin costo los días seis y siete de agosto en The Glade.

Little Island se integra a un circuito peatonal sobre el Hudson

El parque también funciona como punto de partida para una jornada más amplia en el frente costero del oeste de Manhattan. Desde allí es posible seguir a pie hacia Chelsea Market, High Line, Pier 57, Hudson River Park, Gansevoort Peninsula y el Whitney Museum.

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El mercado gastronómico se encuentra a pocos minutos a pie de Little Island y forma parte del circuito recomendado para visitantes.

Esa conexión le da a Little Island un valor adicional como espacio de servicio para visitantes. La combinación de espectáculos, áreas verdes, miradores, oferta gastronómica y cercanía con otros puntos de interés permite organizar varias horas de recorrido sin necesidad de usar el metro.

Para quienes planeen asistir, el calendario oficial del parque permite consultar la agenda por fecha y tipo de actividad. También conviene reservar entradas cuando corresponda, llegar con anticipación, revisar el pronóstico del tiempo y contemplar posibles cambios por lluvia en las funciones al aire libre.

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