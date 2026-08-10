El regreso de BTS impulsa un turismo musical que se expande por Nueva York

Los conciertos del 1 y 2 de agosto atrajeron a fanáticos de todo el mundo y reforzaron el turismo musical en la región de Nueva York.

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Los conciertos de BTS en MetLife los días 1 y 2 de agosto de 2026 impulsaron un movimiento económico que se extendió mucho más allá del estadio, con impacto en hoteles, restaurantes, comercios e instituciones culturales de la región de Nueva York. La llegada anticipada de miles de fanáticos y un programa urbano diseñado para prolongar su estadía convirtió el regreso del grupo en un episodio de turismo musical distribuido por varios barrios.

Ese modelo ya se había aplicado en ciudades como Las Vegas, Seúl, Busan y Londres, y en Nueva York se desplegó entre el 24 de julio y el 3 de agosto con actividades en Manhattan y Brooklyn. El objetivo fue extender el gasto de los visitantes más allá de las dos fechas con entradas agotadas y repartirlo entre distintos sectores de la economía local.

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Vanderbilt Hall se transformó en uno de los principales espacios de “BTS THE CITY – ARIRANG”, con exhibiciones y actividades interactivas.

Según The Guardian, las presentaciones del grupo en otras ciudades de Estados Unidos movilizaron cientos de millones de dólares. Aunque no se publicaron cifras específicas para Nueva York, el diario señaló que la ciudad preparó una estrategia similar con alianzas entre comercios, restaurantes y centros culturales.

El programa urbano llevó la actividad de BTS a Manhattan y Brooklyn

La empresa HYBE, detrás de BTS, organizó en Nueva York una edición de “BTS THE CITY – ARIRANG”, una iniciativa que transforma la ciudad anfitriona en una extensión del concierto. El esquema incluyó exhibiciones especiales, experiencias interactivas, recorridos temáticos, espacios para fotografías, actividades para fanáticos, colaboraciones con comercios locales y programación cultural.

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Los restaurantes y comercios de la calle 32 registraron un fuerte aumento de visitantes durante los conciertos.

La propuesta respondió a una lógica concreta: un recital de gran escala ya no se limita a dos o tres horas dentro de un estadio. La experiencia comenzó varios días antes con pop-ups, recorridos urbanos, actividades gastronómicas, compras y encuentros entre seguidores.

Uno de los puntos centrales fue Grand Central Terminal, incorporado al programa con instalaciones inspiradas en el álbum “Arirang”. Dentro de Vanderbilt Hall funcionó el espacio ARMY Madang, donde los visitantes pudieron ver vestuario utilizado por BTS, participar en actividades interactivas y recorrer exhibiciones sobre la trayectoria del grupo.

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La institución organizó exposiciones, actividades culturales y espacios interactivos para los seguidores del grupo.

La elección de la terminal tuvo también un peso simbólico y operativo. Por ese edificio circulan cada día cientos de miles de personas, lo que amplió la visibilidad del fenómeno incluso entre quienes no asistieron a los conciertos.

Koreatown y el Centro Cultural Coreano concentraron parte del flujo de visitantes

Uno de los sectores más beneficiados fue Koreatown, en torno a la calle 32 entre Fifth Avenue y Broadway. Restaurantes, cafeterías, tiendas de productos coreanos y comercios especializados recibieron un flujo extraordinario de visitantes durante uno de sus fines de semana más activos.

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Los pop-up stores ofrecieron mercancía oficial y productos exclusivos durante la visita del grupo a Nueva York.

Varios establecimientos prepararon menús inspirados en BTS, bebidas temáticas, productos de edición limitada, promociones especiales y decoraciones vinculadas con el grupo. Algunos negocios registraron una presencia destacada de clientes que llegaban por primera vez al barrio y aprovechaban el viaje para acercarse a la gastronomía y la cultura coreana.

Otro foco de actividad fue el Korean Cultural Center New York, que también organizó el programa ARMY Madang. Entre el 1 y el 3 de agosto, la institución ofreció exhibiciones, zonas interactivas, experiencias de K-Beauty, actividades para personalizar productos, proyecciones audiovisuales y espacios dedicados a la historia de BTS.

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Muchos visitantes aprovecharon el viaje para recorrer los principales puntos turísticos de Manhattan.

El centro utilizó además ese aumento de público para presentar otras iniciativas ligadas al cine, los videojuegos, el turismo y la cultura coreana. Esa programación amplió la experiencia más allá del universo del grupo y reforzó la visibilidad de la llamada ola coreana, o Hallyu.

El turismo impulsado por fanáticos amplió el alcance del gasto

La comunidad internacional de seguidores de BTS, conocida como ARMY, comenzó a llegar días antes de los conciertos. Muchos visitantes extendieron la estadía durante todo el fin de semana para recorrer Manhattan, visitar museos, participar en actividades especiales y consumir productos relacionados con Corea del Sur.

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Las actividades oficiales y los encuentros organizados por ARMY extendieron la experiencia más allá del estadio.

Ese comportamiento tuvo una consecuencia directa: el gasto no se concentró solo en entradas y transporte hacia el estadio. Los asistentes consumieron en hotelería, gastronomía, comercio minorista, merchandising, entretenimiento y turismo.

La organización comunitaria de los propios fanáticos reforzó ese efecto. A través de redes sociales compartieron mapas, recomendaron restaurantes, coordinaron encuentros, intercambiaron merchandising y difundieron actividades, una dinámica que favoreció especialmente a pequeños comercios independientes recomendados por la propia comunidad.

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Restaurantes y cafeterías lanzaron menús y promociones especiales inspirados en BTS durante el evento.

La experiencia de Nueva York mostró cómo un gran espectáculo musical puede convertirse en un motor para varios sectores al mismo tiempo. La combinación de turismo, comercio, gastronomía y cultura permitió que el impacto del regreso de BTS se repartiera por distintos barrios y se prolongara durante 10 días de actividades asociadas.