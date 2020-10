Cómo son los hoteles todo terreno que llegan post pandemia

Hoteles todo terreno por el mundo para conocer post pandemia. Las cabañas en el Zoo de Londres

El año ha sido difícil para cientos de industrias. Desde la perspectivas de los viajes se suele poner una mirada frívola, pero cierto es que el sector mueve un mercado gigantesco que, en algunos sitios implica la supervivencia completa de un país, ciudad o región. La incertidumbre es la regla. Mientras muchos players del turismo intentan crear sellos, protocolos, empujar la corriente aún en contra de ella, los hoteles, con cautela, han comenzado a idear estrategias que desbordan de ingenio pero, sobre todo, demuestran lo alerta que se han mostrado para flexibilizarse ante las expectativas de los viajeros.

La primera gran tendencia llega de la idea impuesta por los primeros que ha tomado vacaciones en el mundo: el hemisferio norte. Allí desde el crecimiento del 25 % experimentado por el viajero motorhome sobre todo en Estados Unidos, o el exponencial avance del turismo rural en países como Italia, España y Francia que ronda el 40 % en la última temporada, son datos que dan muestras de que lo que se viene será conquistar al turista que vive puerta de por medio.

Valga un primer dato de ingenio para darle lugar a la idea: el Zoo de Londres acaba de inaugurar sus lodges. Inspirados en el encanto acogedor de los hoteles en la casa gujarati nativa de los leones en la India, sus cabañas tienen un toque tradicional y cada una está inspirada en un animal diferente que se encuentra viviendo con los leones en el bosque de Gir. Nueve cabañas con camas dobles o individuales y baño en suite. Cada albergue tiene una terraza privada para que se pueda tomar un té antes de dormir mientras se escuchan los sonidos del zoológico por la noche.

Hacerlo tu casa

Shangri-La Bosphorus ofrece los mejores servicios de spa

Encontrar que es posible mudarse de barrio para experimentar vivir en ese sitio selecto de la ciudad es una experiencia nueva en materia de viajes. Sofie Kragh Ingvorsen, responsable de comunicaciones de Brøchner Hotels en Copenhague asegura que “todos sus hoteles boutique se encuentran en edificios con una historia única. Esto significa que uno puede, por ejemplo, hospédese en un piso típico de Copenhague en dos pisos en el Barrio Latino y pasar la noche en el único edificio funcionalista de 1934 dueño de la primera puerta giratoria de la ciudad y toneladas de elementos exclusivos y protegidos, o alojarse en los emblemáticos edificios cerveceros de Carlsberg, Maltmagsinet de 1881 y Lagerkælder 1969, que se han transformado en lujosos hotel boutique de 4 estrellas”.

Algo de tradiciones locales, aunque extraviadas en la historia, se puede experimentar en Shangri-La Bosphorus, donde el mayordomo Baklava es bastante extraordinario, el primero de su tipo en el mundo. Los huéspedes pueden disfrutar del exclusivo Baklava Butler a su llegada con una llave especial ornamentada, que recibirán al hacer el registro de entrada. Vestido con el tradicional uniforme turco, el Baklava Butler se reúne con los huéspedes en el Lobby Lounge o en el restaurante IST TOO, donde servirá junto a la mesa el postre vintage Maraş, un helado tradicional turco que está hecho de crema cuajada. El postre, que se remonta al Imperio Otomano, sirvió a la realeza y ahora es un hito en la historia culinaria.

Baglioni Apartaments tiene una vista impresionante sobre la cuenca de San Marcos en Venecia

Para Shangri-La Toronto se creó la oportunidad de ver partidos favoritos en el lujo de una sala de proyección privada. Para grupos íntimos y físicamente distanciados de hasta 15 personas, los fanáticos pueden animar a sus equipos favoritos de la NBA, NFL, NHL y MLB. Los finger food y bebidas del día del juego están disponibles en un menú curado de cinco estrellas con platos que incluyen pollo frito coreano, croquetas de langosta y queso, bao de panceta de cerdo, entre otras...

Para Londres , en tanto, Shangri-La Hotel, At The Shard Londres creó habitaciones temáticas y experiencias culinarias: unas vacaciones exóticas y románticas con inspiración escapista de safari, playa y París. El hotel también da la bienvenida a los más pequeños con una estancia familiar en las nubes.

Un toque inolvidable en Italia espera en los apartamentos privados de Baglioni Hotels. La calidez de la hospitalidad italiana se combina con la exclusividad de una casa de lujo, con una vista impresionante sobre la cuenca de San Marcos en Venecia o una vista panorámica de Roma. La Roman Penthouse, el apartamento más exclusivo en el corazón de La Dolce Vita, un palazzo veneciano de encanto atemporal o un auténtico alojamiento de lujo florentino como Santa Croce Royal Suite. Con la intimidad de su apartamento privado y de los exquisitos servicios adicionales para sentirse un privilegiado por un par de días.

En Lima como no están habilitados los deportes, cada habitación tiene su propio gimnasio

Perú tiene aún restricciones en muchas de las experiencias posibles. Por ejemplo, la actividad deportiva. Con ingenio, el hotel Westin ha reconvertido cuartos en gimnasios personales. Las fitness room cuentan con todo el equipamiento, adicionalmente, un personal trainer los ayuda con la rutina y, al finalizar, cuentan con un baño completo para poder ducharse y cambiarse. El servicio lo pueden tomar por horas. Pero el ingenio se magnificó para permanecer activos. Los huéspedes que tomen una noche podrán acceder a una obra de teatro que podrán ver desde el televisor. A la vez, se rediseñaron habitaciones como oficinas de día y así trabajar en un espacio seguro, con todas las comodidades del caso.

Con el restaurante Maras todavía cerrado, implementaron una cena maridaje en el Westin Club, en el piso 29 del hotel, con vista a Lima, donde los huéspedes pueden disfrutar de una propuesta gastronómica en un espacio privado. Y también adicionaron la opción de delivery para cuatro de sus restaurantes: Maras, El Salar, Insumo y Saladero, todos bajo el mando del chef Rafael Piqueras.

La pileta del Unique Hotel en la terraza con vistas panorámicas a la ciudad de San Pablo

Es la gastronomía uno de los sitios en donde muchos hoteles encontraron una buena estrategia. Así, por ejemplo, Una de las postales más famosas de San Pablo, Brasil, es el Hotel Unique un hito arquitectónico de la ciudad. En su azotea el restaurante SKYE, un popular lugar para comer y happy hour para los paulistanos lanza STAAR @ SKYE, un servicio de entrega en toda la ciudad de São Paulo a través de la popular aplicación brasileña Food.

The Balmoral de Edimburgo, Escocia , perteneciente a la cadena Rocco Forte Hotel, lanzó The Curfew Club, una serie de experiencias después de las 10 de la noche, destinadas a frenar los antojos de los huéspedes por la vida nocturna de Edimburgo. Para los amantes del whisky, se ha seleccionado una selección de la colección del bar Scotch de más de 500 whiskies de malta y se sirven directamente en la habitación. El Whisky Ambassador del hotel compartirá un poco de historia, guiando a los huéspedes a través de las notas de degustación de cada uno en su experiencia virtual. Los huéspedes pueden probar la mixología y crear sus propios cócteles. Se proporcionará una selección de cristalería, coctelera Boston e ingredientes, por lo que, ya sea solo o con hielo, los turistas locales pueden ser creativos y mezclar sus propios cócteles hasta altas horas de la madrugada.

La asociación hace la fuerza

Las agencias de turismo son otro perfil de este poliedro industrial que se las está viendo difíciles para reinventarse. Asociadas a experiencias de alojamiento, se han puesto en primera línea a la hora de propiciar el turismo doméstico. Biblos Travel es una de las que ha generado programas cubiertos por el programa Ahora 12. Cecilia Vignolo gerente de ventas de la entidad relata que se han diseñado "escapadas de golf, a estancias o 100% Relax muy cerca de Buenos Aires con alojamientos como el Hilton Pilar, Estancia La Bamba de Areco, Estancia La Bandada, San Miguel del Monte, Estancia Ave María de Tandil, Las Dalias Eco Posada, Córdoba, Los Pinos Resort & Spa en Santiago del Estero, El Pedral Punta Ninfas en Península Valdés o Puerto Valle en Esteros del Iberá, entre muchas otras.

El hotel Balmoral de Edimburgo ofrece a sus huéspedes los mejores whisky

“Hemos construido propuestas pensando en el público local -explica Vignolo- con tarifas en pesos, en caso de que tengan una cotización en dólares, los argentinos lo pagarían a cambio oficial en pesos sin ningún Impuesto País ni RG adicional”, además comenzará a aplicarse el beneficio del 50% de reembolso por la nueva reglamentación de reactivación de Turismo Nacional.

Algo similar ocurre con las bodegas que van encontrando modos de unir su expertise con el turismo rural. Con las restricciones de viaje vigentes, Chile depende del mercado interno para reiniciar el sector. Ubicada a 2 horas a las afueras de Santiago, Vik Chile , la reconocida bodega y hotel boutique ha lanzado un nuevo paquete llamado “Escapada Gourmet” para que los locales de Santiago huyan de la capital y disfruten del campo chileno, productos frescos y buena cocina.

Alhambra Palace Hotel es mítico en Granada. Allí, a pasos del mayor monumento que maravilla con su arquitectura y diseño, compite a la par. Mientras es incierto el momento de reapertura, ya programó una serie de alternativas pensadas sólo para su público: una campaña de bonos regalos para elegir cuál será la mejor manera de llevar para sí u obsequiar un pedacito de lo más lujoso de la historia de la región. Estadía, o almuerzo panorámico, o una combinatoria de visita al monumento junto con alojamiento, alternativas pensadas para los que están a tiro de auto de Granada.

Magna Pars Milán es un hotel donde el diseño y el lujo van siempre de la mano

Antonio Báez, recientemente designado como Director de los dos hoteles de Meliá Hotels International en Estados Unidos explica que se están reinventando bajo la premisa de “escuchar al huésped”. Una línea de estrategia digital llamada BeDigital360 ha permitido establecer como piloto una experiencia reducida a la oferta local (huéspedes un radio de 200km). Meliá Orlando ha generado opciones usos de día, tanto para familias como para individuos, de manera que puedan realizar su día teletrabajo y estudio desde el hotel. Se proponen habitaciones connecting que se han rediseñado, montando en una habitación un business center y en la contigua un cuarto de fitness.

En Milán hace lo propio. Magna Pars, el primer hotel de concepto family, ahora hace aprovechamiento intensivo de sus suites gigantes. Dispuesto para disfrutar desde el desayuno hasta la cena, con mesa lunch/business y terraza privada, bodega exclusiva hasta 8 personas para cenas privadas con total seguridad, Spa, espacios de trabajo... todo diseñado para una escapada local aún en medio de la semana.

Alertas a los sucesos y pendientes de las posibilidades Accor creó un nuevo concepto: Room Office. Habitaciones vacantes que son reacondicionadas para utilizar como oficinas, y cubre el segmento que está entre el home office y la oficina tradicional. Con buena localización, infraestructura, tanto tecnológica, como servicios gastronómicos, se convierten en una buena alternativa. Uno de los hoteles que lo está implementando en Argentina, es Novotel Buenos Aires, que reabrió en septiembre.

Familias de ciudad

Hyatt The Churchil en Londres recibe a familias

El foco familiar es uno que se ha convertido en centro de muchas experiencias de cercanía para los hoteles. El Hyatt The Churchill de Londres por ejemplo lanzó Mini Marylebone. Disponible para estancias acotadas en las nueva suites de dos dormitorios con vistas al jardín, ofrece la oportunidad de experimentar un lugar tranquilo y silencioso, rodeado de parques. Los niños serán recibidos con una réplica del amado gato de Winston Churchill para llevarse a casa como recuerdo. Una vez instaladas, el conserje personal armará a medida un recorrido cercano por las atracciones familiares a poca distancia del hotel, como Madame Tussauds, Hyde Park o el zoo.

Aún en ciudades claves, los hoteles se reinventan. El Four Seasons Buenos Aires lanzó un certificado de “Staycation” donde se ofrece tarifas al tipo de cambio oficial con un servicio personalizado. Desde el momento en que se hace la reserva, el seguimiento es de reyes. Al hospedarse el desayuno se ofrece room service y a través de la aplicación de Four Seasons es posible tomar contacto en tiempo real sin contacto físico. El servicio puerta a puerta te puede llevar desde tu casa de un barrio distinto al del hotel, hasta tu cuarto.

Así es el CitizenM Hotels en Amsterdam

citizenM con 21 hoteles en 14 ciudades : Londres, Glasgow, Ámsterdam, Rotterdam, París, Copenhague, Zúrich, Ginebra, Nueva York, Boston, Seattle, Washington DC, Taipei y Kuala Lumpur, nació bajo el concepto de no ser sólo un lugar para dormir, sino para trabajar, relajarse y divertirse, como en casa. Rattan Chadha, su fundador, llamó a esta filosofía “lujo asequible para la gente”. Para el verano de 2020, lanzó una aplicación (la única en el mundo en su tipo) que permite estancias sin contacto (registrarse, abrir puertas, ajustar el ambiente de la habitación, pagar las compras a través del propio teléfono inteligente del huésped) y agrega docenas de beneficios locales (como descuentos en alquiler de bicicletas y comida), experiencias a medida, insignias coleccionables y guías de la ciudad.

El Ritz el emblemático hotel de Piccadilly en Londres, comenzó su reapertura por el dorado Palm Court para el mundialmente famoso Afternoon Tea, y The Ritz Restaurant Terrace, para el servicio de almuerzo y cena, así como el elegante Jardín Secreto, aislado detrás de Green Park, para comer y beber al aire libre durante todo el día. Sal Gowili, Gerente General de The Ritz, dijo; “Uno de los placeres más agradables de la vida es compartir deliciosas comidas y bebidas alrededor de la mesa en compañía de familiares y amigos. Extrañamos profundamente conectarnos con nuestros huéspedes en persona mientras The Ritz ha estado cerrado”.

Las mascotas también son huéspedes de honor en hoteles de lujo

En los hoteles Red Carnation las mascotas son huéspedes tan valorados como sus dueños y todos disfrutan del mismo servicio. En el Hotel 41, a pasos del Palacio de Buckingham y The Chesterfield en Mayfair, hay un conserje de mascotas dedicado. Al momento del check-in, las mascotas son recibidas con una botella de cerveza o champán para mascotas y un juguete para mantenerlas entretenidas durante su estadía. The Egerton House Hotel despliega la alfombra roja con un té de la tarde para perros. La sesión se lleva a cabo en el elegante Drawing Room y luego se puede caminar en Hyde Park, que está a solo unos pasos de la entrada del hotel. Otras actividades para amigos de cuatro patas incluyen aseo VIP, camas para mascotas hechas a medida y servicio de pasear perros.

Infinitas posibilidades. Ideales para los viajeros reales, quienes exploran la curiosidad no importa donde se encuentre. A cientos de miles de kilómetros, con desafíos climáticos o experiencias extremas, con ciudades remotas, monumentos reconocibles o pueblos desconocidos. Y también, en la puerta de al lado. Porque el ADN viajero es pura curiosidad.

