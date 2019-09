Afuera del hotel, todo es caos. Las multitudes se mueven en mareas. Todos intentan no chocar con quien va adelante, no ser chocado por quien viene detrás y no ser atropellado por las infinitas motos que circulan en todas las direcciones. Es imposible dar un paso sin que aparezca un “guía” ofreciendo sus servicios o algún vendedor de baratijas. El ruido es ensordecedor: ofertas a viva voz, runrún de desgastados motores de motos, grupos musicales típicos que ejecutan todos al mismo tiempo (cada uno como si los demás no existieran) y artistas de feria de otras épocas: adivinas, encantadores de serpientes, adiestradores de monos, contadores de cuentos o equilibristas que se suben los unos sobre los otros en plena vía pública. Pero ni bien se atraviesa la entrada de La Mamounia, se produce un vuelco sensorial. Sus pasillos y habitaciones tienen siempre la iluminación, la musicalización y el aroma que producen una armonía perfecta.