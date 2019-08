El estudio Ghibli es el mejor produciendo anime en Japón. Es responsable de series como My Neighbor Totoro, Princess Mononoke y Spirited Away. Su museo tiene mucho para mostrar. Se accede fácil desde la estación Shinjuku. Es recomendable comprar tickets en línea porque es muy concurrido y es probable que no sea posible entrar si no se tiene reserva previa. En el lugar son muy estrictos con la concurrencia que sólo puede entrar de a pequeños grupos.