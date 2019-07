Hoy en día grandes orfebres como Juan Carlos Pallarols (Defensa 1094) o Marcelo Toledo (Humberto Primo 462), entre otros que instalaron sus talleres en los alrededores de Plaza Dorrego, siguen trabajando la plata como en la época de la Revolución de Mayo, pero recreando sus modelos con una estética contemporánea y enriqueciéndolos con nuevos materiales. "Desde que me sentí atraído por el universo de los metales, las técnicas tradicionales de la época colonial fueron las que me guiaron hasta el artista en que me he transformado hoy", confesó Toledo.