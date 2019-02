"No sé si el barrio transmite su historia a través de las fachadas, pero tengo claro que cada barrio tiene su propia historia y si queremos verla nos podemos enterar de los porqués de muchas cosas. Esas historias me comenzaron a interesar en particular en una época en la que trabajaba en el Programa Cultural en Barrios. Entre 1984 y 1989 participé de un proyecto que se llamaba Historia Viva del Barrio, que atendía los relatos de personas mayores que habían sido pioneros en cada uno de ellos, y ese programa influyó para siempre en mi relación con mi ciudad", cuenta.