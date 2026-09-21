México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé al menos nueve concentraciones, cuatro citas agendadas y diversos plantones activos para este lunes en la Ciudad de Mexico.

Las principales actividades se concentrarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa, con posibles afectaciones a la circulación en zonas del Centro Histórico, la colonia Juárez, Xoco y los alrededores del Reclusorio Oriente.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:31 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 21 de septiembre en CDMX

(Ovial)
(Ovial)

La movilización con mayor aforo estimado será la convocada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que iniciará a las 06:00 horas frente a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González número 48, colonia Juárez. La organización anunció la instalación de un “plantón permanente” para solicitar una audiencia con autoridades federales.

Entre sus demandas se encuentran el cese de la violencia en la región Triqui y Mixteca, la liberación de presos políticos, la atención a presuntas violaciones a derechos laborales y justicia por integrantes de la comunidad que murieron en un ataque armado ocurrido el 17 de septiembre en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. La SSC estimó la asistencia de unas 500 personas y no descartó la llegada de autobuses de otras entidades.

A las 09:30 horas, trabajadores del Hospital General de Xoco se concentrarán en las instalaciones médicas ubicadas en Avenida México-Coyoacán y Bruno Traven, en Benito Juárez. Los manifestantes solicitan la destitución de la directora del hospital, a quien señalan por un supuesto abuso de autoridad.

También se contemplan concentraciones en Iztapalapa relacionadas con procesos judiciales. A las 11:00 horas, el Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” acudirá al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras que a las 13:00 horas se prevé otra protesta en los Juzgados de Control del mismo complejo penitenciario, en demanda de justicia para una estudiante universitaria.

En Cuauhtémoc, la colectiva “Morada” realizará una conferencia de prensa a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación bajo la consigna “La Justicia no Puede Esperar”. A la misma hora, la colectiva “Aquelarre Feminista” sostendrá mesas de trabajo en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidios, en la colonia Doctores, por un caso que denuncian como omisión y violencia institucional.

Durante el día también se contemplan actividades frente a la Secretaría de Gobierno capitalina, en el Centro Histórico, donde pueblos y barrios originarios de los Culhuacanes pedirán la reversión de tierras expropiadas en Coyoacán. Asimismo, damnificadas de un inmueble ubicado en Licenciado Primo de Verdad número 7 solicitarán la rehabilitación de sus viviendas afectadas por el sismo de 2019.

La agenda incluye una jornada itinerante de la Plataforma 4:20, a partir de las 12:00 horas, en tres puntos: el Monumento a la Madre, el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, en Narvarte Poniente, así como Avenida Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero. La actividad contempla recolección de firmas y difusión de información sobre derechos cannábicos.

Por la tarde, a las 16:00 horas, comunidades mazatecas de Oaxaca instalarán una mesa de reflexión frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pino Suárez número 2, para pedir la libertad de una persona que consideran preso político de Eloxochitlán de Flores Magón.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXEstadosmexico-noticiasmexico-serviciosÚltima hora

Últimas noticias

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

Precio de la gasolina en Jalisco este 20 de septiembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Precio de la gasolina en Jalisco este 20 de septiembre

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 21 de septiembre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 21 de septiembre

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy domingo 20 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy domingo 20 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este lunes 21 de septiembre

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este lunes 21 de septiembre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ortografía y redacción: 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, claves de redacción

Ortografía y redacción: 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, claves de redacción

Renunció María Belén Agudiez, la funcionaria de confianza de Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

Se confirmó la agenda del Papa en Argentina: el lunes 9 a las 11:30 será la misa multitudinaria en Palermo

Popstars lanzó su tema debut y el baile cambió el destino de tres concursantes: quiénes quedaron eliminadas

"Puedes huir de la historia, pero no puedes esconderte": la advertencia de Lonnie Bunch tras siete años al frente del Smithsonian

INFOBAE AMÉRICA

Los bomberos atraviesan crisis de recursos durante una temporada récord de incendios forestales en Estados Unidos

Los bomberos atraviesan crisis de recursos durante una temporada récord de incendios forestales en Estados Unidos

Sin oposición, Putin consumó una nueva maniobra electoral para lograr un récord de bancas en la Duma

Delcy Rodríguez llegó a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU y reunirse con Trump

"Puedes huir de la historia, pero no puedes esconderte": la advertencia de Lonnie Bunch tras siete años al frente del Smithsonian

Unabomber llega a Netflix con Russell Crowe y Jacob Tremblay

DEPORTES

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

De “niño prodigio” de la Bundesliga al escándalo por su edad real: la caída de Youssoufa Moukoko

Copa Davis: lo que dejó Turquía y los posibles caminos que se le abren a la Argentina

El innovador plan para transformar el deporte en la Argentina: federalización para el crecimiento del alto rendimiento

Hizo historia en el boxeo argentino y murió en un trágico incendio, olvidada en la pobreza: “Estaba sola en el mundo”