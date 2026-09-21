EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de septiembre

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Agenda de movilizaciones hoy 21 de septiembre en CDMX

(Ovial)

La movilización con mayor aforo estimado será la convocada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que iniciará a las 06:00 horas frente a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González número 48, colonia Juárez. La organización anunció la instalación de un “plantón permanente” para solicitar una audiencia con autoridades federales.

Entre sus demandas se encuentran el cese de la violencia en la región Triqui y Mixteca, la liberación de presos políticos, la atención a presuntas violaciones a derechos laborales y justicia por integrantes de la comunidad que murieron en un ataque armado ocurrido el 17 de septiembre en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. La SSC estimó la asistencia de unas 500 personas y no descartó la llegada de autobuses de otras entidades.

A las 09:30 horas, trabajadores del Hospital General de Xoco se concentrarán en las instalaciones médicas ubicadas en Avenida México-Coyoacán y Bruno Traven, en Benito Juárez. Los manifestantes solicitan la destitución de la directora del hospital, a quien señalan por un supuesto abuso de autoridad.

También se contemplan concentraciones en Iztapalapa relacionadas con procesos judiciales. A las 11:00 horas, el Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” acudirá al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras que a las 13:00 horas se prevé otra protesta en los Juzgados de Control del mismo complejo penitenciario, en demanda de justicia para una estudiante universitaria.

En Cuauhtémoc, la colectiva “Morada” realizará una conferencia de prensa a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación bajo la consigna “La Justicia no Puede Esperar”. A la misma hora, la colectiva “Aquelarre Feminista” sostendrá mesas de trabajo en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidios, en la colonia Doctores, por un caso que denuncian como omisión y violencia institucional.

Durante el día también se contemplan actividades frente a la Secretaría de Gobierno capitalina, en el Centro Histórico, donde pueblos y barrios originarios de los Culhuacanes pedirán la reversión de tierras expropiadas en Coyoacán. Asimismo, damnificadas de un inmueble ubicado en Licenciado Primo de Verdad número 7 solicitarán la rehabilitación de sus viviendas afectadas por el sismo de 2019.

La agenda incluye una jornada itinerante de la Plataforma 4:20, a partir de las 12:00 horas, en tres puntos: el Monumento a la Madre, el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, en Narvarte Poniente, así como Avenida Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero. La actividad contempla recolección de firmas y difusión de información sobre derechos cannábicos.