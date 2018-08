"Considero que la mejor época sería durante los meses de julio, agosto y septiembre. Son meses en los que, además de haber mayor presencia de ballenas, tenemos no sólo madres con crías sino grupos de cópula. Esto no quiere decir que en octubre y noviembre no sea excelente. Pero si alguien me dice 'yo quiero ver sí o sí ballenas'. Entonces le digo sin duda 'venite en agosto o septiembre'", afirma Gaffet.