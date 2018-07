El Top of The Strand, uno de los lugares más famosos de Nueva York, es una opción ideal para ir durante todo el año sin importar la época. Tiene dos terrazas, una al descubierto y otra cubierta con increíbles vistas el Empire State. Como dato, quien fue la encargada del diseño y decoración fue Lydia Marks que también estuvo presente en los detalles de la famosa serie Sex and the City. Como trago estrella, el daikiri de albahaca y fresa es el indicado para los días de calor que golpean a Nueva York.