Я приехал в Перу на неделю раньше группы, и сразу же рванул к подножью снежника Аусангате (6384м): из Риги в Париж, из Парижа в Лиму, из Лимы в Куско (3500м), с самолета на автобус, 4 часа вверх, потом 1 час с индейцами на перекладных.. И вот я на 4300м в хуторке Пукапукара, у подножья Аусангате!! В хуторке стоял 1 дом индейцев кечуа, пасущиеся ламы, горячие источники и больше ничего – полный минимализм. Но кто же знал, что подниматься так стремительно с 0м над уровнем моря на 4300м нельзя)). . И вот, придя к подножью священной горы всех индейцев Перу и Боливии за благословением на путешествие, я испытал сильные симптомы сарочи (горной болезни, "горяночки" или "высоточки"): сильная тошнота, рвота, понос, жуткая головная боль, сухая носоглотка, невозможность надышаться и легкие интересные галлюцинации. . Однако вид Аусангате благословил меня. Меня увидели Солнечные Крылатые Боги. Это первое испытание – чистка организма и сознания прошла на 100% здорово! Я спустился к обеду следующего дня в Куско на 3500м и отоспался, отпился целебным чаем и полностью адаптировался)). . Последующая неделя путешествий по горам прошла фантастически. Я благодарен судьбе за горную болезнь. . #заметкипутешественника #ретрит #перу #peru #drvolodin_retreat

