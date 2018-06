Visit Petersburg Road show reached Spain & Portugal🏎 The third stage of the mobile information office's journey across Europe has started. This time presentation zone with interactive events invites inhabitants of Spain and Portugal. On May 27 the team from St. Petersburg arrived in San Sebastian, Spain, and on the same day organized interactive public zones for residents of the city. After that the road show went to Porto and Lisbon, Portugal. In the capital of Portugal was held a press conference where it was told about tourists’ abilities in St. Petersburg and about the impressions that a European traveler who came to the 2018 FIFA World Cup in St. Petersburg can get. Роуд-шоу добралось до Испании и Португалии🚘 Начался испанский и португальский этап путешествия брендированной презентационной и передвижной зоны Санкт-Петербурга, приглашающей иностранных туристов посетить город на Неве во время Чемпионата мира 2018 года. 27 мая наша команда въехала в Испанию. В Сан-Себастьяне прошли интерактивные акции. После чего роуд-шоу отправилось в Порту и Лиссабон. В столице Португалии – Лиссабоне прошла пресс-конференция, на которой рассказывалось о туристическом потенциале Северной столицы и о тех впечатлениях, которые сможет получить европейский путешественник, приехавший на мундиаль в Петербург. #petersburg #summer #perfectcity #weekend #wherethego #askmespb #интересныйпитер #visitpetersburg #hostcitypetersburg

