En Australia, el conjunto de piedras calizas "Los Doce Apóstoles" ya no hace honor a su nombre. Es que ya no son doce. El 3 de julio de 2005 cayó una de estas piedras, que colapsó por los efectos del mar. Antes del derrumbe, en realidad sólo había nueve y no doce (como parecería indicar el nombre turístico que se dio al lugar). Lo cierto es que hoy quedan sólo ocho apóstoles.