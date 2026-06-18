Daniel Quintero acompañó tarimazo de Gustavo Petro en la Universidad de Antioquia y causó polémica en la oposición: “¡Trajo al que era!”

Uno de los invitados al tarimazo del presidente Gustavo Petro en Medellín fue el superintendente de Salud y exalcalde de Medellín Daniel Quintero - crédito Presidencia - @SebasEstradaR/X

La presencia del acusado exalcalde de Medellín y superintendente de Salud Daniel Quintero junto al presidente de la República, Gustavo Petro, en la Universidad de Antioquia, a cuatro días de que se celebre la segunda vuelta presidencial en Colombia, causó una fuerte controversia en las redes sociales. Todo esto, en medio de la rendición de cuentas del jefe de Estado, que entregó un balance de sus ejecutorias en el sector.

Quintero, vinculado al escándalo de Aguas Vivas, a la par de sus funciones como superintendente, generó un fuerte debate sobre lo que para el proyecto progresista podría representar su permanencia en el Ejecutivo, cuando esta corriente política se jugará el domingo 21 de junio su permanencia en el poder con el senador Iván Cepeda: que tendrá que remontar tras la derrota sufrida en primera vuelta ante Abelardo de la Espriella.

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Con este mensaje en sus redes sociales, el congresista Hernán Cadavid aprovechó para lanzar sus pullas al exalcalde Daniel Quintero - crédito @hernancadavidm/X

Uno de los personajes que reaccionó a la presencia de Quintero en este evento, efectuado en las instalaciones del claustro universitario, vino justamente desde la oposición, con el senador electo Hernán Cadavid. El político del Centro Democrático no dejó pasar este suceso para lanzar duras críticas al mandatario local y, de paso, al presidente, por la forma en que estaría premiando la corrupción en la recta final.

En efecto, Cadavid concentró sus señalamientos en la aparición del polémico funcionario durante el acto presidencial. “¡Trajo al que era! Ahora sí Medellín confirmará que Iván Cepeda cobija a personajes tan nefastos como Quintero y el daño que le hizo a Medellín”, dijo Cadavid en su publicación en la red social X, con la que aprovechó para sentar su postura frente a la relevancia que tiene el exalcalde en el Gobierno Petro.

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Las duras críticas al Gobierno Petro, tras polémico acto en Medellín

La declaración del congresista, que actualmente oficia como representante a la Cámara, no se limitó al exalcalde de Medellín. En otro pronunciamiento sobre el mismo episodio, Cadavid llevó la crítica al terreno universitario y afirmó que la presencia de Quintero en la sede de la Universidad de Antioquia profundizaba una práctica de instrumentalización política de lo público, que buscaría quedarse en el poder.

El congresista Hernán Cadavid criticó la presencia del presidente Gustavo Petro en la Universidad de Antioquia, a cuatro días de elecciones - crédito @hernancadavidm/X

“El daño que le ha hecho a la universidad pública es enorme; no solo en la politización; también en la calidad y el presupuesto”, dijo Cadavid. En esa misma línea agregó: “Nunca más la universidad para causas partidistas militantes. ¡Lo público es de todos, no del Petrismo!“. Con ello zanjó su posición frente a la forma en que Petro buscaría hacer campaña en favor de Cepeda, con logros que no serían tangibles.

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En medio de esa polémica, el Centro Democrático también se despachó contra Petro. En su pronunciamiento, el partido de oposición afirmó que el Ejecutivo ha afectado la calidad en la educación de 1,2 millones de estudiantes y endilgó al impuesto al patrimonio un impacto directo sobre universidades privadas, con cobros como $8.202 millones para la Universidad Pontificia Bolivariana y $3.234 millones para Eafit.

En otro de los mensajes, la colectividad sostuvo que mientras Petro hablaba de educación en la Universidad de Antioquia, su gobierno retiraba recursos al sistema y golpeaba a instituciones privadas a través del impuesto al patrimonio. El listado difundido por ese sector incluyó a la Universidad de Medellín, con $5.532 millones; la Universidad Santiago de Cali, con $4.726 millones, y la Universidad Santo Tomás, con $4.615 millones.

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Con este mensaje, el Centro Democrático enfatizó sus críticas al presidente Gustavo Petro y cuestionó el impacto que tuvo una de sus medidas en el sector educativo - crédito @cedemocratico/X

A las que se sumaban la Universidad Libre, con $3.740 millones, y la Universidad Católica de Colombia, con $3.269 millones. El partido presentó esas cifras como parte de “la herencia de Petro, Cepeda y el Pacto Histórico para los estudiantes”. Por su parte, en el sector salud, el partido aseguró que las salas de urgencias registran una sobreocupación promedio del 126% y que algunos hospitales superan el 250%.

Justamente, la jornada en Medellín había sido presentada por el jefe de Estado como un acto de rendición de cuentas de esta cartera. Tanto Petro como su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, encabezaron un balance de políticas públicas, defendieron la producción de medicamentos sin intermediarios y resaltaron el reconocimiento científico de la Universidad de Antioquia, en una visita que encendió las redes sociales.

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