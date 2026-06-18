Más de 400.000 hectáreas que pertenecieron a ‘El hombre del overol’ fueron entregadas a campesinos en Tuluá

Los gremios campesinos serán tenidos en cuenta durante la entrega de los terrenos - crédito ANT

En la mafia colombiana hubo dos criminales que compartieron el sobrenombre de “El hombre del overol”: José Orlando Sánchez Cristancho y José Orlando Henao Montoya. El segundo fue líder del cartel del Norte del Valle y fue asesinado en 1998, mientras que el primero terminó de pagar una condena en Estados Unidos y volvió a Colombia en 2023.

Henao Montoya llegó a ser considerado el capo más sanguinario de Colombia; además, es recordado por liderar la estructura criminal que tomó el poder de las rutas del narcotráfico tras la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, y aunque han pasado más de 25 años desde su muerte, las autoridades siguen recuperando predios que le pertenecieron.

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Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó que más de 400 hectáreas que pertenecieron a este criminal en Tuluá, Valle del Cauca, fueron entregadas a campesinos de la región.

Henao Montoya fue el cabecilla del cartel del Norte del Valle - crédito Colprensa

Sobre la recuperación del predio, la ANT reveló que se realizaron verificaciones sobre cuatro inmuebles que estaban siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales, pero habían sido invadidos por terceros.

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Tras la intervención, el terreno será utilizado por locales para proyectos productivos de desarrollo rural, principalmente para fortalecer la economía de comunidades afrodescendientes e indígenas.

Los predios recuperados son El Gorrón, con más de 84 hectáreas; El Pital, con 80.6; la hacienda La Mona, que tiene más de 144; y La Peva, que juntas suman 408 hectáreas que durante varios años estuvieron sin ser aprovechadas por investigaciones contra sus antiguos dueños.

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Las investigaciones concluyeron luego de que se confirmó que las propiedades estuvieron vinculadas con familiares de Henao Montoya que también fueron parte del cartel del Norte del Valle, que aparecen en procesos por lavado de activos y ocultamiento de bienes. Desde la Agencia Nacional de Tierras explicaron que el terreno recuperado es una muestra de cómo las estructuras criminales utilizaron propiedades para ocultar el dinero que generaron producto del narcotráfico.

Los predios estuvieron vinculados a familiares de Henao Montoya y estaban siendo ocupados por terceros - crédito ANT

Las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron que los activos pasaran a control del Estado, lo que actualmente facilita la incorporación de estos predios a la reforma agraria. El objetivo es devolver a la tierra una función social y productiva para el beneficio de las comunidades rurales.

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Entre los predios destacados está la hacienda La Milena, donde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) identificó la presencia de cerca de 30 familias. En esta zona predominan los cultivos de caña de azúcar y, según los testimonios recogidos durante visitas técnicas, existe una relación de convivencia con el Ingenio San Carlos, que ha apoyado el suministro de agua potable en algunos sectores.

La entidad también mencionó el interés de varias organizaciones afrodescendientes, como el Consejo Comunitario de Buga y sus veredas, el Consejo Comunitario de Guavitas y el Consejo Comunitario de Guacarí. Estas comunidades mantienen vínculos históricos con estas tierras y podrán participar en procesos de adjudicación y desarrollo productivo.

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“Para los líderes afrodescendientes, la recuperación de estos terrenos representa el fruto de años de resistencia y organización”, indicó Marco Antonio Mosquera Sánchez, coordinador zonal del Frente Nacional Afrocolombiano, que destacó que la entrega es resultado de sacrificios, amenazas y esfuerzos colectivos que nunca abandonaron los locales.

'El hombre del overol' fue asesinado por el hermano de 'Pacho' Herrera - crédito DEA

¿Qué pasó con Henao Montoya?

Sobre “El hombre del overol”, cabe recordar que fue señalado como el perpetrador del asesinato de Hélmer “Pacho” Herrera, uno de los fundadores del cartel de Cali, que fue ultimado en la prisión de Palmira. Ocho días después de la muerte de Herrera, José Manuel Herrera Buitrago, conocido en el mundo criminal como “El inválido”, asesinó a Henao Montoya en la cárcel La Modelo de Bogotá.

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Este hecho fue una de las primeras traiciones entre capos del Valle del Cauca, lo que se repitió en varios casos que terminaron con el desmantelamiento de las estructuras organizadas y generó una guerra por las rutas de narcotráfico.