Las fuerzas de seguridad capturan a cuatro presuntos integrantes de la Mara 18 en Villa Canales

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a cuatro presuntos integrantes de la Mara 18 en un operativo en Villa Canales. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Las fuerzas de seguridad de Guatemala informaron sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de la Mara 18 en el barrio Chichimecas, zona 2 de Villa Canales, en un operativo coordinado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público. Las autoridades señalaron que los detenidos estarían vinculados con ataques armados recientes en la localidad.

Durante el allanamiento realizado en la madrugada, la DEIC detuvo a Yostin Estiven Carín del Cid, de 21 años, conocido como “Colocho”; Erick Alexander Arango Lima, de 26 años, alias “Fantasma”, quien posee antecedentes por tenencia de equipos de terminal móvil en centros de privación de libertad en 2022; Elsa “N”, de 21 años, y un menor de 17 años. Según la información oficial, todos pertenecerían a la estructura de motosicarios de la Mara 18.

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En el inmueble fueron incautados dos chalecos antibalas, una escopeta, una pistola reportada como robada el 12 de noviembre de 2024 en la zona 4 de Villa Nueva, un fusil AK-47, 339 municiones de diversos calibres, siete teléfonos celulares, varios cascos para motorista y marihuana. Además, las autoridades consignaron una motocicleta M-897JPF, sustraída el 17 de marzo de 2026 en la zona 1 de Villa Canales, junto a otras dos motocicletas y un vehículo.

Entre los capturados figuran Yostin Estiven Carín del Cid, Erick Alexander Arango Lima, Elsa “N” y un menor de 17 años. (Cortesía: PNC Guatemala)

Las investigaciones preliminares indican que los arrestados podrían estar vinculados con varios ataques armados perpetrados en Villa Canales. En el lugar también se localizó un altar dedicado a la denominada “Santa Muerte”, elemento que suele estar presente en espacios asociados a grupos criminales, de acuerdo con la DEIC.

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La operación es parte de una estrategia conjunta para combatir la criminalidad organizada en el municipio, según reiteraron portavoces de la policía y del Ministerio Público. Las pesquisas continúan para determinar la posible implicación de los detenidos en otros hechos violentos registrados en la región.

Moto sicarios y moto ladrones: la amenaza que desafía la seguridad en Ciudad de Guatemala

El área metropolitana de Ciudad de Guatemala enfrenta una ola persistente de ataques y asaltos perpetrados por moto sicarios y moto ladrones, fenómeno que ha transformado la dinámica de la criminalidad urbana y mantiene en alerta a las autoridades y a la población. Según informó Prensa Libre, estos grupos delictivos, asociados a pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, aprovechan la agilidad de las motocicletas para ejecutar robos, asesinatos selectivos y asaltos armados en las principales arterias viales de la capital.

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De acuerdo con un reporte del Ministerio Público (MP), las bandas organizan su logística en talleres mecánicos, donde definen rutas, puntos de ataque y mecanismos de evasión. Los delincuentes suelen cambiarse de ropa antes y después de los atracos, dificultando la identificación por parte de las cámaras de seguridad privadas y municipales. Además, el MP documentó que los asaltantes suelen operar en parejas; el conductor maniobra la motocicleta, mientras el acompañante intimida a las víctimas con armas de fuego o blancas.

En el inmueble fueron incautados un fusil AK-47, una escopeta, una pistola robada, 339 municiones, celulares, cascos y marihuana. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que estas células criminales emplean motocicletas robadas a mano armada, a las que colocan placas falsas para sortear los controles policiales. Las zonas con mayor incidencia se concentran en calzadas principales como el Anillo Periférico, Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, Calzada Doroteo Guamuch, Avenida Petapa, Calzada Atanasio Tzul y Bulevar Los Próceres. Además, las zonas 5, 7 (colonia Bethania), 11, 12 (colonia La Reformita), 14 y 21 han sido catalogadas como puntos críticos por la PNC.

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La expansión de estos delitos alcanza municipios colindantes como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán, donde los reportes judiciales indican un patrón similar de operación. Según datos de la PNC citados por El Periódico, los moto sicarios han perpetrado ataques en horarios de alto tráfico, aprovechando la congestión para interceptar vehículos y perpetrar asaltos o agresiones selectivas.

En respuesta, las autoridades han desplegado el Plan Semáforo Seguro, con operativos en semáforos y puntos de alta congestión. La PNC intercepta a motociclistas para inspecciones físicas y verificación de armas, en un esfuerzo por reducir la incidencia de asaltos y homicidios. Además, se han coordinado allanamientos masivos en talleres y zonas residenciales de la periferia, donde se han incautado armas de fuego, motocicletas robadas y placas alteradas.

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Las autoridades consignaron una motocicleta robada en Villa Canales, además de otras dos motocicletas y un vehículo. (Cortesía: PNC Guatemala)

El uso de cámaras de seguridad municipales y vecinales ha permitido una vigilancia más integrada. Según informó Prensa Libre, esta tecnología ha facilitado capturas en flagrancia y persecuciones policiales en tiempo real, lo que ha derivado en intercambios de disparos y detenciones inmediatas cuando los sospechosos intentan huir.

“Las bandas criminales se han adaptado a los operativos policiales mediante el cambio constante de rutas y el uso de talleres como centros logísticos para planificar y ocultar pruebas”, señaló un portavoz de la Policía Nacional Civil en declaraciones recogidas por El Periódico.

El fenómeno de los moto sicarios y moto ladrones representa uno de los retos más complejos para la seguridad pública en Guatemala, con un impacto directo en la percepción de inseguridad y en la movilidad cotidiana de miles de ciudadanos, mientras las autoridades buscan nuevas estrategias para contener estos delitos y restablecer la tranquilidad en el área metropolitana.

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