En ese aspecto, una de las excursiones que recibe más visitantes es la de Monkey Beach, en la isla Koh Phi Phi Don, un área habitada por monos macacos en su hábitat natural. Sin embargo, las advertencias son claras y precisas: no acercarse demasiado, no tocar a las crías ya que la especie lo siente como una amenaza, ni darles comida para no alterar su organismo.