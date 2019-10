“Hubo un tiempo en el que la gente pensaba que el dinero era el aspecto más importante al decidir un trabajo. Pero eso está cambiando. No decimos que el dinero ya no es importante, decimos que con eso solo no alcanza. Las personas somos seres emocionales, por lo que la fidelización viene de la mano de aspectos que trascienden lo estrictamente económico. Las empresas toman nota de esto y actúan en consecuencia ya que solo dan lo mejor de su talento cuando están en ambientes laborales positivos, en un ambiente de bienestar”, enfatizó Contino.