-Al final, todo es un tema de liderazgo. Las mujeres deben confiar en su líder; confiar que este entorno existe en la compañía y que no se van a perjudicar; que es compatible: no tienen que sufrir, no se tienen que estresar. No tienen que pensar que cuando vuelvan, no van a tener nada. Van a seguir conectadas con el entorno laboral; van a tener, por la flexibilidad y las nuevas tecnologías, la posibilidad de trabajar desde sus casas cuando sea necesario; van a poder planificar mejor sus viajes, sus reuniones… Vamos a mirar menos desde dónde lo hacen, sino cómo lo hacen y cuáles son los resultados. Esta es una nueva cultura organizacional con la que estamos trabajando y que nos ha ayudado muchísimo…