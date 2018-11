Es su primera vez en la Argentina, un país que tenía muchas ganas de visitar y que conoció de a retazos a través del cine y de los spots publicitarios que llegaban a su España natal. "Buenos Aires me hace acordar mucho a Madrid pero acá algunas algunas cosas con más 'guay' porque las calles están más separadas, no hay tantos edificios altos y me ha encantado la arquitectura del barrio de Palermo, sobre todo los bares con carteles luminosos".