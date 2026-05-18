Encuentran los cuerpos de los cuatro buceadores italianos que desaparecieron en las islas Maldivas

Miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas en el proceso de búsqueda de los cuerpos de los italianos, a 16 de mayo de 2026. (REUTERS)

Este lunes, el ministerio de Exteriores italiano ha informado de que se han localizado los cuerpos de los cuatro italianos que murieron durante una inmersión en una cueva submarina en Maldivas. Por su parte, el portavoz del Gobierno maldivo ha confirmado a la BBC que se llevarán a cabo nuevas inmersiones “en los próximos días para recuperar los cuerpos”.

Los hechos ocurrieron mientras estos submarinistas expertos, junto con un quinto compañero, el único de la expedición que había sido hallado hasta el momento, realizaban una inmersión en el océano Índico. Participaban en una investigación científica en la cueva de Thinwana Kandu, conocida como la Gruta de los Tiburones, en el atolón de Vaavu, también llamado Felidhoo. “Recogían datos, no estaban de vacaciones”, remarcó uno de sus compañeros, que también aseguraba que las condiciones meteorológicas eran buenas el día del suceso.

PUBLICIDAD

La tragedia también se ha saldado con un quinto fallecido. El sábado se rescató el cuerpo de un miembro del ejército de Maldivas, Mohammed Mahudhee. Se trataba de uno de los rescatistas que participaba en la búsqueda de los desparecidos. El grupo había descendido a una peligrosa gruta submarina en la zona de Alimathà, donde quedó atrapado por razones que aún se desconocen.

*Con información elaborada por Reuters.

PUBLICIDAD