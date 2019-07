Hay personas que no se sienten satisfechas en su trabajo. El problema no radica en una cuestión laboral en sí, sino en las dificultades que nos ponen nuestros propios compañeros, clientes o jefes. Con frecuencia, no colaboran y nos provocan más estrés que las tareas laborales. Nuestro empleo ocupa una gran parte de nuestra vida. La mayoría de las personas pasamos más tiempo en la oficina que en casa y, en la mayoría de los casos, nuestra mente sigue en el trabajo aun cuando estamos fuera de él.