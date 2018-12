El "estar por estar" es la peor enfermedad para cualquier pareja. La indiferencia y la eterna espera a que "el tiempo haga lo suyo" no ayudan a resolver problemas ni a construir de a dos. La necesidad de innovar con factores externos como viajes, hobbies en común o salidas nocturnas pueden ser una gran propuesta para trasformar el tiempo en placer. Si realmente se ha extinguido el amor, y no sólo es una cuestión de desgaste, tomar caminos separados es otra de las opciones. Seguro te identificarás con alguno de estos ciclos. Lo bueno es no anclarnos en ninguna etapa que nos hace daño y nos impide crecer.