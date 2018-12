12 Admitir tu ignorancia. Hace falta reforzar nuestra autoestima para poder decir "no lo sé" sin miedo al qué dirán. Pero es imposible saberlo todo y es una valorable actitud demostrar humildad y reconocer cuando no sabemos

algo. Además, el desconocimiento no implica inferioridad: cada cual sabe de lo que le interesa, así que no te justifiques por no estar al tanto de todo y pedí que te expliquen lo que necesites sin vueltas.