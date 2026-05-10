Rector de la Universidad Nacional exigió justicia tras el asesinato del periodista Mateo Pérez: pidió “prontitud y rigor” en las investigaciones

En una carta abierta, la Universidad Nacional afirmó que “nada justifica la violencia” y rechazó cualquier acto contra periodistas, estudiantes y líderes sociales - crédito Televisión Universidad Nacional y Flip

El rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña Reyes, rechazó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda y pidió a las autoridades que el crimen sea esclarecido con “prontitud y rigor”.

El pronunciamiento se conoció luego de que las autoridades de Antioquia confirmaran el viernes 8 de mayo el hallazgo del cuerpo del comunicador de 25 años, quien había sido reportado como desaparecido en el municipio de Briceño, en el norte del departamento.

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Mateo Pérez Rueda era estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional y director del medio comunitario El Confidente de Yarumal, proyecto periodístico que, según recordó la institución, había fundado desde su etapa escolar. El caso generó reacciones en distintos sectores académicos y periodísticos del país, luego de que se conociera que el crimen habría sido cometido por disidencias comandadas por alias Calarcá.

En una carta abierta dirigida a la comunidad universitaria, el rector expresó el rechazo institucional frente al asesinato y destacó el perfil académico y social del periodista. “Mateo encarnaba el espíritu más noble de la universidad pública: la curiosidad crítica, el compromiso con la verdad y la convicción de que el conocimiento debe ponerse al servicio de la sociedad”, indicó el rector en la comunicación oficial.

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Llamado a esclarecer el crimen

La institución académica señaló que el asesinato de Mateo Pérez Rueda representa una afectación a la libertad de expresión y al ejercicio del liderazgo comunitario en territorios afectados por el conflicto armado - crédito Universidad Nacional

En el pronunciamiento, la Universidad Nacional manifestó que “nada justifica la violencia” y sostuvo que ninguna diferencia política, social o económica puede legitimar el asesinato de una persona. El texto insistió en que el disenso y la pluralidad deben ser las bases de la convivencia y rechazó cualquier agresión contra periodistas, estudiantes o líderes sociales.

“Rechazamos categóricamente todo acto que atente contra estudiantes, periodistas, líderes sociales o cualquier miembro de nuestra comunidad. Cuando la violencia silencia una voz, no solo se apaga una vida: se empobrece la sociedad entera”, afirmó la carta.

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El rector también hizo un llamado directo a las autoridades para que se avance en las investigaciones del caso. “Reiteramos nuestro llamado a las autoridades competentes para que este crimen sea esclarecido con prontitud y rigor, y para que se garanticen las condiciones de seguridad que permita a nuestra comunidad universitaria desarrollar sus proyectos de vida sin miedo”, expresó el documento.

El hallazgo del cuerpo del comunicador en Briceño, Antioquia, fue confirmado por las autoridades el viernes 8 de mayo, hecho que generó reacciones de rechazo en sectores académicos, periodísticos, políticos e institucionales - crédito @NilsonJavierB/X

En el mismo texto, la Universidad Nacional reiteró su compromiso con la construcción de paz y la defensa de la libertad de expresión. Según la institución, el asesinato de Mateo Pérez Rueda representa un hecho que interpela tanto a la academia como al país frente a las condiciones de seguridad para quienes ejercen labores periodísticas y liderazgo social en regiones afectadas por el conflicto armado.

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La comunicación enviada por el rector concluyó con un mensaje de solidaridad dirigido a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del periodista asesinado. “A su familia, amigos y compañeros de labores, les enviamos nuestra solidaridad y un abrazo fraterno. El impacto de su labor en la comunidad es un legado que merece memoria permanente”, señaló el pronunciamiento.

Pronunciamiento de la sede Medellín

La comunidad universitaria exigió justicia para que el asesinato de Mateo Pérez Rueda no quede impune y solicitó respeto hacia su familia durante el proceso de investigación - crédito @MedellinUNAL/X

Al rechazo expresado por la rectoría nacional se sumó el pronunciamiento de la Universidad Nacional sede Medellín, que manifestó “su más intenso rechazo” frente al asesinato de Mateo Pérez Rueda y lamentó “profundamente” lo ocurrido.

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“Como alma máter de Mateo, expresamos nuestra solidaridad y enviamos un abrazo solidario a su familia, amigos, seres queridos y a toda la comunidad universitaria”, indicó el mensaje.

La sede Medellín también hizo un llamado para que se respete el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, además de insistir en la necesidad de fortalecer las garantías de protección para las comunidades que habitan zonas afectadas por el conflicto armado.

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La institución académica agregó que el asesinato del periodista impactó a la comunidad universitaria y reiteró la necesidad de continuar trabajando en la defensa de los derechos humanos. “Este doloroso hecho nos sacude como comunidad universitaria y nos invita a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad en la que la paz, la vida y la dignidad sean los pilares de la sociedad”, expresó la sede Medellín.