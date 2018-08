"Una de las principales complicaciones es la famosa panera. Tener fuerza de voluntad para decirle al mozo que la retire o que incluso no la traiga desde un principio, es clave. Cuando tenemos algo enfrente es difícil resistirse, no encontramos el límite y terminamos comiendo un montón entre el pan, la comida, el postre y las gaseosas o el alcohol", sostuvo en diálogo con Infobae Estefanía Beltrami, la joven nutricionista autora del libro Basta de dietas.