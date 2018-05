Asimismo, a pesar de estas recomendaciones muchas personas hacen desarreglos poco saludables, y luego realizan ayunos o dietas estrictas para compensar las calorías ingeridas. En este sentido, Cámera destacó que "las compensaciones válidas e inteligentes son evitar preparar comida en exceso, no dejar pasar mucho tiempo entre comidas –para no llegar con demasiado apetito a la mesa– y básicamente comer lo que uno desee con moderación. Si no se logra, realizar alguna actividad física al día siguiente como caminar, andar en bicicleta o similar. Ni los ayunos ni las 'comilonas' son estrategias saludables, recordar que el espíritu de las fiestas es llenar el corazón y no el estómago".