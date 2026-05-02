Vinculan a proceso a enfermero que dejó en coma a su esposa Wendy en Ecatepec, tras apuñalarla y encerrarla

Foto: Marina

Un juez del Estado de México dicta prisión preventiva a Pedro Jared ‘N’, enfermero de 23 años, tras encontrar elementos suficientes para vincularlo a proceso por el intento de feminicidio en contra de su esposa Wendy, también enfermera, ocurrido el pasado 10 de marzo de 2026 en Ecatepec. El caso toma relevancia no solo por la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, sino porque la autoridad judicial aplica una metodología con perspectiva de género, reconoce antecedentes de violencia y establece prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones durante un plazo de tres meses.

La Fiscalía ubica, detiene y presenta a Pedro Jared tras días de fuga

De acuerdo con las investigaciones, tras la agresión, Pedro Jared ‘N’ habría buscado evadir la acción de la justicia. El enfermero se interna primero en un centro psiquiátrico en la Ciudad de México por aproximadamente siete días y luego se traslada a un centro de rehabilitación en la colonia San José el Tunal, en Atlacomulco. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicita la orden de aprehensión y, con el apoyo de la Secretaría de Marina y la policía municipal de Ecatepec, logra su detención e ingreso al Centro Penitenciario de Chiconautla.

PUBLICIDAD

La audiencia judicial se realiza en los juzgados penales anexos al penal de Chiconautla. Durante la comparecencia, la defensa de Pedro intenta desestimar la gravedad del ataque y busca que enfrente el proceso en libertad con el uso de brazalete electrónico. Argumenta que las lesiones no ponían en riesgo la vida de Wendy. El juez, sin embargo, rechaza esta solicitud y señala como relevante la violencia previa y el uso desmedido de fuerza.

La enfermera Wendy Gabriela sobrevivió tras ser apuñalada 25 veces por su esposo Pedro y quedó en coma, sobrevivió de milagro y ahora alza la voz para que su ahgresor no pueda hacerle daño a alguna otra mujer más Fotos: Redes sociales

En esta audiencia, Pedro mantiene la mirada baja, a diferencia de ocasiones anteriores cuando, según los relatos, adopta una actitud retadora y burlona mientras escucha la resolución que lo mantiene privado de la libertad.

PUBLICIDAD

Violencia extrema y consecuencias médicas severas para Wendy

El ataque tiene lugar en un domicilio del fraccionamiento La Guadalupana, en Ecatepec. Según el testimonio de Wendy, la agresión ocurre después de manifestarle a Pedro su intención de terminar la relación por situaciones de control y violencia. El imputado utiliza un arma blanca y le asesta más de 25 puñaladas dirigidas al rostro, cuello, tórax y abdomen.

Ambulancias trasladan a Wendy al hospital regional. Los médicos detectan perforaciones graves en órganos vitales: hígado, pulmones, riñones, esófago y tráquea, además de fracturas en costillas y daños permanentes en los nervios de la mano derecha. Permanece en coma durante cuatro días y es dada de alta tras una intervención quirúrgica compleja en el Centro Médico Nacional La Raza.

PUBLICIDAD

Actualmente, Wendy cuenta con medidas de protección y acompañamiento psicológico. La próxima audiencia está programada para el 28 de junio.

Pedro Jared "N" se encontraba en un anexo del municipio de Atlacomulco. Video: Especial

Hostigamiento y amenazas contra la víctima tras la agresión

La familia de Wendy denuncia que durante el ataque, los familiares de Pedro —su madre, hermano y tía— no la auxiliaron y cerraron la puerta, dejándola expuesta a nuevos golpes. Además, tras la detención de Pedro Jared, los parientes del imputado la habrían amenazado con difundir contenido íntimo si no retira los cargos y han impulsado campañas de desprestigio en redes sociales.

PUBLICIDAD

La madre de Wendy declara: “Mi hija va a tener secuelas de por vida... Justicia es que él se quede en la cárcel.”

Cierre del proceso y medidas judiciales

La autoridad judicial determina que la medida cautelar ideal es la prisión preventiva justificada, con un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El acusado permanece en el penal de Chiconautla.

PUBLICIDAD

La FGJEM reitera que Pedro Jared ‘N’ debe ser considerado inocente mientras no exista condena en su contra y pone a disposición de la ciudadanía sus canales de denuncia y atención.

Pedro Jared ‘N’ es vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva por intento de feminicidio en Ecatepec.

El ataque deja a Wendy con lesiones en órganos vitales y secuelas permanentes; ella recibe acompañamiento psicológico y medidas de protección.

El agresor habría intentado evadir la justicia internándose en un “anexo”; su familia enfrenta denuncias por omisión de auxilio y amenazas hacia la víctima.