Liliana, una ama de casa de 45 años, comenzó a ver manojos de pelo en la bañera cada vez que se bañaba y si bien siempre se le caían algunos diariamente, tanta cantidad comenzó a llamarle la atención y realizó una consulta a un especialista: "Me dijo que cada día le saque fotos al pelo que se me iba cayendo para llevar un registro de la cantidad. Y empecé a ir a yoga, aprendí algunas respiraciones y cada día antes de dormir las repetía, eso bajó mi ansiedad y me ayudó a descansar mejor. Si bien parece que no tiene relación una cosa con la otra, de pronto el registro de caída comenzó a darme buenas noticias: se me caía cada vez menos cabello".