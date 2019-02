Resiliencia

"Empecé a sentirme mal, me dolía mucho la cabeza y comencé a recorrer médicos. En total fui a tres, nadie me encontraba nada, pero se me había elevado una hormona, la prolactina. Me detectaron un tumor que era benigno y me operaron, por suerte con eso alcanzó. La mala

noticia me la dio el endocrinólogo: no podía hacer actividad física. Y mi mundo se derrumbó, entré en una crisis tremenda porque quería seguir ligada con el fútbol. Y ahí fue cuando me propuse ser entrenadora", cuenta y otra vez tuvo que aprender a reinventarse: "Se me ocurrió

ir al playón de la estación de Tigre con una sobrina de 9 años que hice pasar por una falsa alumna. Las dos vestidas con ropa deportiva, le decía ´si yo te digo corré, vos corré´. Armé una página en Facebook y estuvimos dos meses así hasta que empezaron a caer desde nenas de 10 años hasta mujeres de 45 que querían jugar al fútbol y no tenían dónde hacerlo. La

municipalidad de Tigre me cedió el polideportivo Sarmiento y me largué. Venían algunas chicas que no podían pagar, se notaba que ni siquiera comían así que empecé a llevar chocolatada caliente, otras llevaban galletitas. Y me di cuenta que con el fútbol solo no alcanzaba".