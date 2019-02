Bernardita se animó, desafió a sus familiares y amigos y se lanzó a emprender este proyecto: "Mami albañil surgió un poco en chiste y un poco no. Toda mi vida amé hacer arreglos, lo hice siempre. Como vivo en una casa vieja, por suerte siempre tenía muchas cosas por hacer y arreglar. Siempre digo que es mi terapia hacer cosas de la casa (todo menos planchar, ¡ja!). Y un dia, en un asado con amigos me cargaban por todas las cosas que hacía, me decían: '¿qué te haces la albañil?' Y ahí les dije: 'me voy a abrir una cuenta en Instagram y van a ver que me va a seguir todo el mundo'. Por supuesto, se me mataron de risa en la cara y medio que yo también", pero hoy, después de poco menos de un año y medio, ya cuenta con 164 mil seguidores que son testigos de su empoderamiento, entusiasmo y secretos.