"Cuando lo conocí él vivía en Haití y se trasladaba de país en país. Vino a la Argentina, tuvimos a nuestra hija y, al tiempo, me hizo la propuesta. Mencionó varios destinos que no me convencían demasiado, hasta que dijo 'India': le dije que sí, que dejaba todo para irme. Me fascinaba la idea de vivir allá, me parecía un país mágico para los primeros años de mi hija", cuenta.