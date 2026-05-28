Presidente Arévalo confirma solicitud de cooperación a EEUU contra el narcotráfico y descarta ingreso de tropas estadounidenses

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala solicitó a Estados Unidos apoyo para intensificar su combate al narcotráfico mediante capacitación, equipo y expertos. (Diario de Centroamérica)

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala pidió a Estados Unidos apoyo para intensificar su combate al narcotráfico con capacitación, equipo, expertos e intercambio de inteligencia, una cooperación que, según dijo en una rueda de prensa, no incluye por ahora operaciones militares de tropas estadounidenses en territorio guatemalteco y por eso no requiere aprobación del Congreso.

La solicitud, explicó Arévalo, será pública “en breves minutos” a través de una carta enviada por el ministro Sáenz al “secretario de Guerra de los Estados Unidos”, y su duración dependerá de que el Gobierno mantenga estos esfuerzos contra los cárteles. También precisó que el Ejecutivo aún espera la respuesta de Washington.

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La aclaración llegó después de que un periodista citara una publicación de The New York Times sobre la posibilidad de operaciones conjuntas entre el Ejército de Guatemala y el de Estados Unidos dentro del país para combatir organizaciones de narcotráfico. Arévalo respondió que el Gobierno mantiene una estrategia contra las drogas “desde nuestro primer día, desde el año 2024” y que la nueva gestión busca reforzar mecanismos ya existentes entre ambos países.

La solicitud contempla asistencia, inteligencia y planificación, no despliegue de tropas

Arévalo sostuvo que lo pedido al Gobierno de Estados Unidos se concentra en cuatro áreas: acceso a equipo, capacitación, apoyo de expertos para la planificación de operaciones a nivel estratégico y táctico, e integración e intercambio de inteligencia. Según el presidente, esa asistencia se enmarca en acuerdos bilaterales ya vigentes.

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Ante preguntas sobre la llegada de soldados estadounidenses, el mandatario fue explícito. “El gobierno de Guatemala no está solicitando esa cooperación y no tiene previsto hacerlo”, dijo, y añadió que la colaboración requerida consiste en “capacitación, entrenamiento, asesoría y apoyo en planificación de operaciones a nivel estratégico y a nivel táctico, apoyo en inteligencia y en intercambio de inteligencia”.

Un documento del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala detalla su compromiso con la Coalición Anticarteles de las Américas y la cooperación militar activa con Estados Unidos contra el terrorismo. (Gobierno de Guatemala)

El presidente también explicó que, de acuerdo con la Constitución, el ingreso de ejércitos extranjeros o la realización de operaciones militares de ese tipo en el país solo puede ser autorizado por el Congreso de la República con el voto de dos terceras partes. Por esa razón, insistió en que lo planteado por su Gobierno no entra en esa categoría.

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En otro momento de la conferencia, Arévalo resumió la diferencia entre la versión periodística y la posición oficial con una frase breve: “No hay un acuerdo, hay una solicitud”. Según dijo, esa petición se ajusta a los convenios existentes entre ambos países y a la legislación guatemalteca.

Arévalo vinculó el pedido con operativos recientes en Petén, San Marcos y las fronteras

Para justificar la petición a Estados Unidos, Arévalo mencionó acciones recientes de su administración contra el narcotráfico. Citó la captura de armas en Las Cruces, en Petén; el desbaratamiento de lo que el Gobierno cree que es el laboratorio de drogas más grande localizado en Ayutla, San Marcos; y el número de capturados y extraditados.

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También afirmó que Guatemala ya ha recibido cooperación estadounidense en interdicción marítima de drogas. Según el presidente, en los últimos años el país obtuvo lanchas y otros equipos, y la intención actual es intensificar esa colaboración a partir de la “determinación del Gobierno norteamericano” en esta materia.

El Gobierno de Guatemala emite un comunicado de prensa el 28 de mayo de 2026, informando que no existen acuerdos para operaciones militares extranjeras en su territorio y reafirmando su soberanía, aunque busca cooperación antidrogas. (Gobierno de Guatemala)

Consultado sobre la posibilidad de bombardeos o acciones como las mencionadas por un periodista al referirse a Ecuador, Arévalo respondió que no conoce el acuerdo firmado por ese país con Estados Unidos. Sobre Guatemala, reiteró que las operaciones previstas se limitan a entrenamiento, equipo, expertos en planificación e integración de inteligencia.

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El mandatario también rechazó que la colaboración solicitada abra la puerta a violaciones de derechos humanos. “La mejor defensa contra cualquier violación de los derechos humanos es el respeto y el compromiso nuestro con las leyes de la República y con la legislación vigente”, afirmó.

En el intercambio final, un periodista le planteó si Estados Unidos había sido un aliado incompleto para Guatemala por supuestas injerencias en otros asuntos internos. Arévalo separó ese cuestionamiento del tema de seguridad y respondió que, en el combate al narcotráfico, la cooperación con Estados Unidos ha sido “excelente” y que ha permitido entregar resultados que, según dijo, no se habían conseguido antes en esta materia.

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