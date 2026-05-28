Estudiantes europeos recorren los CUBO y exploran el modelo de integración en comunidades salvadoreñas

Más de 21 estudiantes europeos visitaron El Salvador para conocer el modelo de los Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO). (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Más de una veintena de estudiantes universitarios europeos visitaron El Salvador con el objetivo de conocer el modelo de trabajo de los Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO), que forman parte de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social que busca ampliar las oportunidades educativas en comunidades históricamente afectadas por la violencia.

Los CUBO representan una iniciativa orientada a fortalecer la integración social y el desarrollo educativo en comunidades urbanas de El Salvador. Estos espacios abiertos buscan brindar acceso a oportunidades de aprendizaje, recreación y crecimiento personal para niños y jóvenes que residen en zonas marcadas por la exclusión o la inseguridad. La oferta incluye talleres, cursos, actividades deportivas y culturales, así como servicios de biblioteca, laboratorios de informática así como espacios para el arte. La gestión de los CUBO recae en la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, que impulsa la participación comunitaria y la creación de entornos seguros.

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Los CUBO en El Salvador impulsan oportunidades educativas y recreativas en comunidades afectadas por la violencia y la exclusión social. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Durante la reciente entrevista, Carlos Marroquín, destacó que la Unión Europea se ha consolidado como un socio estratégico en la implementación de estos proyectos. En una entrevista televisiva, el funcionario explicó que los estudiantes, procedentes de la Universidad Europea de Bruselas, solicitaron conocer de primera mano el funcionamiento de uno de los CUBO. “Ellos nos buscaron para hacer una visita con 21 estudiantes de la Universidad Europea de Bruselas a uno de los CUBO para mostrar un proyecto en el que hemos trabajado en equipo, pero también para que los chicos tuviesen la oportunidad de conocer una comunidad”, indicó el funcionario.

Los CUBO han ganado relevancia en los últimos meses como puntos de referencia para el desarrollo de la educación y el esparcimiento juvenil en comunidades. Los salvadoreños encuentran en estos centros un espacio para acceder a clases de idiomas, laboratorios de impresión 3D y capacitación en agricultura urbana. Además, los centros ofrecen actividades orientadas al fortalecimiento de las microeconomías locales y al turismo comunitario. “Nosotros tenemos una iniciativa muy importante que tiene que ver con turismo en este país, y con el fortalecimiento de las microeconomías comunitarias, con temas de arte urbano que es el Graffitour”, detalló Marroquín.

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La Dirección de Reconstrucción del Tejido Social lidera la gestión de los CUBO, fomentando la participación comunitaria y entornos seguros. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Actualmente, existen 12 CUBO en funcionamientoen distintos puntos del país. Cada uno se ubica en zonas estratégicas para atender a una población aproximada de 25,000 personas, desde la apertura de la primera sede en 2021. El acceso es gratuito y abierto a los habitantes de las comunidades circundantes, sin restricciones de edad. Los centros cuentan con personal especializado en áreas educativas, psicopedagógicas y recreativas, encargado de planificar y coordinar las actividades que se ofrecen.

Uno de los ejemplos más representativos es el CUBO de la colonia Zacamil, en el área metropolitana de San Salvador. Este centro recibe visitantes de diversos sectores, no solo de la comunidad inmediata. “Entonces, para entender bien el funcionamiento del CUBO, no es un espacio para una comunidad en específico, sino que es para las comunidades que se encuentran alrededor”, subrayó Marroquín.

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Los centros CUBO ofrecen talleres, cursos, actividades deportivas y culturales, así como servicios de biblioteca y laboratorios de informática. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Flujos de visitantes en los CUBO

Durante los primeros meses de este año, los CUBO activos registraron un flujo cercano a 15 mil usuarios mensuales, de los cuales el 54% fueron hombres y el 46% mujeres. La mayoría de los asistentes corresponde a la adolescencia, un grupo considerado prioritario en la estrategia pública orientada a la educación y la prevención de riesgos sociales.

El modelo de los CUBO ha despertado interés en el ámbito internacional por su enfoque integral y por la manera en que promueve la participación activa de los diferentes sectores de la comunidad. La visita de los estudiantes europeos permitió el intercambio de experiencias y perspectivas, así como la exploración de iniciativas similares en otras regiones.

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