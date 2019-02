Moda fitness: cómo elegir el mejor outfit para entrenar

No solo debe ser cómoda, sino que es una buena idea elegir colores fuertes que motiven e incentiven a la persona. Hoy en día existen infinitas opciones en casas de lujo como Stella McCartney, Louis Vuitton y Chanel, que cuentan en sus colecciones líneas sporty o "activewear", pero lo cierto es que las más elegidas son hasta las marcas deportivas clásicas como lo son Adidas, Nike, New Balance, Under Amour y Reebok, entre tantas otras.