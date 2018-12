Pero para Ponce el título no es lo que importa y va más allá de coronarse o no como la más linda del mundo. En entrevistas para medios internacionales, la actual Miss Universo España dijo: "Estar aquí me da la posibilidad de ser voz y esa es mi corona personal. Me permite motivar a mucha gente. Hay personas que por el simple hecho de que yo esté aquí continúan viviendo, ése es mi orgullo".