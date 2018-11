El vestuario a cargo de Katy England llevó la firma de la francesa Céline. Para la tapa, lució un vestido a lunares con un moño gigante, escote bardot. Como segundo cambio, la estilista eligió un vestido irregular con mangas campana de Preen By Thornton Bregazzi en rosa viejo y sombrero de National Theatre Costume Hire. Un tercer look consistió en un estilo vintage de Rachel Auburn para la casa de ropa vintage Contemporary Wardrobe. El último fue un vestido asimétrico firmado por Louis Vuitton y unos aros en forma de corazón de Balenciaga. ¿Lo llamativo de su look? En el peinado luce una muñeca Barbie.