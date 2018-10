La pequeña de 10 meses tiene dos guardarropas completos, uno en su casa porteña y otro en Nordelta. Marcas como Ralph Laurent, D&G y Burberry se establecen como las favoritas. Su mamá cuenta que en promedio usa 4 cambios de looks al día. ¿Zapatos? Tiene 52 pares. Los accesorios son una de sus claves a la hora de vestir: moñitos de colores, vinchas y colitas. "A mi mami le encanta este look y yo amo las colitas que me hace", dice en su cuenta personal.