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Francia abre una investigación por anuncios de peluches y juguetes en Vinted: sospechan que es un posible sistema de comunicación cifrado de pedófilos

La policía francesa ha aumentado la vigilancia contra delitos de abuso sexual y tráfico de menores tras el caso de Lyhanna

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Francia abre una investigación por anuncios pertubadores en Vinted que hacen sospechar de tráfico de menores
Anuncios de Vinted sospechosos (Montaje Infobae, X: @erdbeermilcher)

La Policía Nacional de Francia ha presentado varias denuncias ante la plataforma Pharos tras detectar anuncios sospechosos en el sitio de reventa Vinted. Según ha podido saber Europe 1, las autoridades francesas estarían investigando un posible sistema de comunicación cifrado mediante el cual se podría estar cometiendo un delito de tráfico de menores.

Los anuncios subidos a la aplicación de reventa muestran algunos peluches o juguetes infantiles con una cifra muy elevada. Además, se pueden leer descripciones inusuales que hacen referencia a características físicas u objetos relacionados con menores. Un ejemplo, expuesto en redes sociales por @erdbeermilcher, expone en su descripción: “9 años, buen estado. Femenino, blanco y virgen”. El ‘objeto’ se vende por 30.000 euros, lo que sin duda ha motivado el inicio de la investigación.

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El interés por este tipo de delitos ha aumentado concretamente por el caso de Lyhanna, una niña de 11 años que desapareció el pasado 29 de mayo en Fleurance a la salida del colegio. El principal sospechoso es Jerôme Barella, un hombre de 41 años que fue señalado como pederasta por otras madres. Pese a las denuncias, la policía nunca le interrogó y se cometieron numerosos errores judiciales y que le ha permitido permanecer en libertad.

Francia abre una investigación por anuncios pertubadores en Vinted que hacen sospechar de tráfico de menores
Anuncios de Vinted sospechosos (X: @erdbeermilcher y @komukademc)

“Niño, 10 meses de edad, 70 cm”

Las alertas que se han activado por estos anuncios han hecho que las autoridades francesas hayan revisado cerca de 70.000 denuncias relacionadas con casos de violencia o abuso sexual contra menores. Además, entre los artículos, se ha detectado que una cuenta de Portugal ha pagado 20.000 euros por una rosa. Ante la indignación por este sistema de comunicación, se han expuesto otros anuncios que siguen activos en Vinted o que han sido denunciados por los propios usuarios de la plataforma. Entre ellos se puede ver cómo un pulpo azul de peluche se vende por 4.000 euros.

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En la descripción se puede leer: “Niño, 10 meses de edad, 70 cm”. La siguiente imagen que se puede ver en la publicación en X de @erdbeermilcher es una conversación con el autor de uno de estos anuncios. En ella, el usuario que vende una figura por 20.000 euros permite el pago en la aplicación o mediante transferencia bancaria. Para asegurarse de la actividad fraudulenta, la persona que ha hecho la captura de pantalla del chat le pregunta: “¿Qué obtengo exactamente por mi dinero?”. A esto, el autor del anuncio responde: “Un niño, ¿es esto lo que quiere?”.

Conversación en un anuncio sospechoso de tráfico de menores en Vinted traducido al español (@erdbeermilcher)
Conversación en un anuncio sospechoso de tráfico de menores en Vinted traducido al español (@erdbeermilcher)

Anuncios de lencería que conducen a páginas de Onlyfans

Hace unos meses, en noviembre de 2025, Francia inició otra investigación contra Vinted por anuncios de artículos de lencería que redirigían al usuario a páginas de Onlyfans. La policía intervino por la presunta incapacidad de la plataforma para evitar que menores de edad accedan a contenidos de carácter pornográfico, como recoge Euronews.

Debido a ello, la comisaria de Derechos del Niño de Francia, Sarah El-Haïry, solicitó al regulador audiovisual e internet Arcom una intervención directa. De acuerdo con sus declaraciones a France 3, El-Haïry advirtió sobre el riesgo de que vendedores utilicen productos aparentemente inocentes, como trajes de baño o lencería, para atraer a adolescentes y redirigirlos hacia contenido sexual. “Donde hay niños o adolescentes, hay depredadores, y lo que hicieron esta vez es utilizar la venta de objetos corrientes para dirigir a los usuarios hacia sitios pornográficos”, señaló.

Vinted, con sede en Lituania, sostuvo en un comunicado que aplica una política de tolerancia cero respecto a las comunicaciones no solicitadas de naturaleza sexual. La empresa afirmó así que elimina todo contenido ilegal e inapropiado y puede bloquear de forma permanente a quienes infringen sus normas. No obstante, el proceso regulatorio continúa bajo la supervisión de Arcom, mientras se define el alcance de la responsabilidad de la plataforma en la protección de menores frente a contenidos nocivos.

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