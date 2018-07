– Un taco con plataforma, cuadrado o chino. Estos son mucho más estables que un taco aguja por su superficie de apoyo, ya que el tobillo tiene que trabajar más en cuanto a la estabilidad. Para las plataformas, si tiene una altura demasiado alta, el paciente tendrá una mayor inestabilidad. Para ello, lo importante de la plataforma es el drop -la diferencia entre la altura del taco y el antepié-, entonces, si la plataforma es alta pero la diferencia del talón y antepié es bastante, es probable que no cause metatarsalgia y no habría inconveniente en su utilización. Cuanta más altura, más inestable estarán el tobillo y el pie.