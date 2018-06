Dos décadas pasaron ya desde el primer episodio de "Sex and the City", en 1998, una serie que no sólo marcó un antes y después en la representación de una protagonista femenina real -la inolvidable Carrie Bradshaw-, con errores y aciertos, fortalezas y vulnerabilidades; un personaje tridimensional que se equivocaba demasiado y que caía una y otra vez en relaciones con hombres que no eran para ella.