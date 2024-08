Quiénes son las famosas que promueven la aceptación del vello corporal

Sophia Loren, ícono de sensualidad, una de las pioneras en lucir sus axilas al natural

Celebridades que son referentes de estilo y belleza se promulgan en contra de la depilación. Como un acto que busca desafiar los típicos ideales estéticos del cuerpo femenino, una actitud que tiene lugar desde hace algunos años, pero que sigue despertando las críticas y el asombro.

Cada vez que aparecen fotos de famosas que por descuido o intencionalmente dejan ver sus vellos axilares, la imagen se convierte en viral. Para algunas es una costumbre, para otras una postura feminista.

Drew Barrymore, Penélope Cruz o Cameron Diaz son otras de las celebrities que mostraron su pelo sin complejo

La propia Diaz le dedicó un capítulo entero a este tema, y confirmó que jamás volverá a hacerse la línea del bikini: "Personalmente, la idea de la depilación permanente con láser me parece una tontería".

Pero Sophia Loren, ícono de la sensualidad, fue de las primeras pioneras en lucir axilas con vello, ya que la depilación no significaba lo mismo que en la actualidad, donde los tratamientos para erradicarlos de manera temporal se inscriben dentro de las rutinas beauty.

A principios del siglo XIX, la depilación no era una costumbre generalizada. La evolución en el estilo de vestir femenino, de la mano del surgimiento de las blusas sin mangas en los años 20, dio lugar a la revolución cosmética con la creación de las cuchillas de afeitar. La industria, de esta manera, le dio paso a esta 'novedosa' práctica cultural.

A su vez, lucir sin vello era sinónimo de higiene, y tal vez esa es la crítica más fuerte que recibieron famosas como Paris Jackson en la red carpet de los premios GLAAD o a Lena Dunham, actriz y guionista de la serie Girls, que decidió sólo eliminarlo de las piernas.

Osada y provocadora Miley Cyrus con su vellos teñidos de rosa

Un estudio de la revista JAMA Dermatology reveló que un 62,5% de las mujeres entre los 18 y los 65 años prefieren estar rasuradas (un 84% se depila regularmente) y que esta práctica no está relacionada solo con la estética ni con el sexo, sino que la verdadera razón es higiénica. Sin pelos se sienten más limpias, mejorando su autoimagen (un 32% de las mujeres consultadas explicó que se siente más atractiva) y un 21 % dijo que lo hacía para "complacer" a su pareja.

Paris Jackson con sus axilas al natural en la red carpet de los premios Glaad

Para Daniel Kelly, autor de 'Yuck! The Nature and Moral Significance of Disgust' , citado por el portal Science of Us, la condena social se explica porque que "como el vello es productor de feromonas, -esas partículas olorosas que resultan fundamentales en el momento de elegir una pareja que sea genéticamente compatible-, retirarlos, resulta un mecanismo eficiente para hacer que la sociedad moderna no tenga que lidiar con esos complejos menesteres, y se pueda básicamente tener sexo con cualquiera.

"Los pelos en las axilas, relacionados desde su aparición en la adolescencia con la madurez y la fertilidad, le recordarían constantemente a los humanos cuán peligroso puede ser el sexo", resaltó el científico.

Lola Kirke otra de las adeptas a la tendencia feminista

A su vez, Walter Ghedin, (MN 74.794), médico psiquiatra y sexólogo, resaltó a Infobae que "los motivos están relacionados fundamentalmente con la autopercepción del cuerpo y la sexualidad.

El vello es una de los caracteres sexuales externos, que comienza a aparecer en la pubertad y se extiende y aumenta por la acción de las hormonas sexuales (estrógenos y testosterona) que modelan gradualmente el cuerpo de los jóvenes hasta la adultez. Junto con este avance madurativo se van incorporando las pautas que regulan la imagen del cuerpo, la influencia de los patrones culturales y sociales, incluidas las modas según las épocas.

