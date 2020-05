“La ventaja de la aplicación es que permite obtener datos de sensores móviles que se encuentren en un radio de 2 a 10 km, no necesita contar con conexión a internet (porque utiliza una red y un servidor propio), tiene muy bajo consumo energético porque se apaga cuando no transmite valores, no hace interferencia con conexiones de Wi-Fi y no requiere una licencia para su uso”, detalla Barillaro. El sistema está compuesto por rastreadores, una base receptora y un servidor—que es el responsable del funcionamiento de la red y se comunica con un servidor de aplicación, que es el que le da sentido a la información a través de mapas, diagramas, paneles de control, entre otros—.