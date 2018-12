En muchos lugares del mundo se plantea la relevancia de la universidad. Para qué invertir tiempo si eso no se aplica. En muchas empresas hoy no se pide título. Se le pregunta a la persona qué sabe hacer. ¿Por qué mi empresa tiene que contratarte a vos? Antes, no te preguntaban qué sabías hacer. Te preguntaban si tenías un título para entrar a un banco o a un comercio.