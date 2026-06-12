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Alejandro Fernández estalla por críticas y explica por qué tenía la lengua verde en show

El Potrillo confrontó a la prensa y explicó el motivo del supuesto tono verdoso en su lengua

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Alejandro Fernández
Fernández confrontó a la prensa y explicó que el tono verdoso en su lengua, captado en un video viral. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Alejandro Fernández entonó el Himno Nacional Mexicano ante miles de aficionados en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, una actuación que generó ovación del público y una ola de comentarios en redes sociales. Días antes del evento, el cantante ya había salido al paso de otra polémica que lo perseguía desde semanas atrás: las imágenes virales en las que aparecía con la lengua de un tono verde.

El video que encendió las especulaciones surgió a finales de mayo, durante una fecha de su gira De rey a rey. El clip, de casi un minuto, lo mostraba sosteniendo una nota larga con la boca abierta, momento en que la cámara capturó la parte posterior de la lengua con un color verde pálido. La imagen circuló con rapidez en plataformas digitales y disparó teorías de todo tipo: desde un problema de salud hasta falta de higiene. Comentarios como “Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario” inundaron las redes.

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El Potrillo responsabilizó a un periodista y reveló la causa

El cantante reaccionó con molestia ante las cámaras, señaló a un periodista como responsable de difundir la imagen y atribuyó el color de su lengua a una pastilla de miel.
El cantante reaccionó con molestia ante las cámaras, señaló a un periodista como responsable de difundir la imagen y atribuyó el color de su lengua a una pastilla de miel.

El cantante rompió el silencio antes de ingresar al concierto México Vibra y apuntó directamente contra un comunicador. “Qué bueno que me preguntan eso porque... esto es de un periodista que siempre me ha estado ch*ng*nd* y me tiene hasta la madre, de hecho”, dijo Fernández ante la prensa.

La explicación que ofreció fue concreta: acababa de terminar su segundo concierto consecutivo y recurrió a un remedio para proteger la garganta. “Quiero aclarar que esa vez era mi segundo concierto. Acababa de terminar el show y me metí, me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó”, afirmó El Potrillo.

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El cantante también cuestionó la saturación de la imagen. “Después de todo, se ve en la cámara y en la pantalla que está súper saturado eso. Entonces yo no sé, la verdad no entiendo por qué quieren hacer noticia donde no es”, señaló.

La salud del cantante, bajo la lupa desde 2025

El episodio de la lengua verde no fue el primero que puso la salud de Fernández en el centro del debate. En septiembre de 2025, el músico canceló una serie de conciertos en Estados Unidos por una enfermedad que le exigió reposo total y que después se reportó como salmonelosis.

La actuación en el Mundial cerró semanas de controversia

Alejandro Fernández durante la interpretación del Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Alejandro Fernández durante la interpretación del Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tras ese episodio, el artista retomó una agenda activa y fue confirmado para participar en la inauguración del Mundial 2026, donde finalmente se presentó ante un público multitudinario. La interpretación del himno transcurrió sin incidentes notorios y fue recibida con entusiasmo por los asistentes al Estadio Ciudad de México.

Las redes sociales también se llenaron de reacciones tras la interpretación del himno. Mientras algunos usuarios analizaron cada detalle de la ejecución, otros destacaron la emotividad del momento y la presencia escénica del artista sobre el escenario.

En redes sociales también se comentó que el cantante presuntamente habría pedido que la cámara de la transmisión no le enfocara el rostro, a raíz de la controversia con su lengua.

La familia Fernández ha estado bajo observación pública en distintas ocasiones por interpretaciones del himno, lo que añadió un nivel de atención adicional a la participación de Alejandro en la ceremonia inaugural del torneo.

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