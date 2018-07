– Nosotros pudimos crear un esquema en el que no competimos con ellos por la publicidad. Ellos son nuestros socios. Empezamos nuestro proyecto pensando específicamente cómo ser exitosos en esas grandes plataformas. Entonces, debemos, sí o sí, ser exitosos en esas plataformas porque no tenemos un espacio en la televisión tradicional, no tenemos revistas, ni libros, ni ninguno de esos soportes . Pensamos directamente en crear un producto pYoara millennials quienes pasan su tiempo en Facebook, uTube, Snapchat, etc.; pudimos hacer que ellos sea nuestros socios y no competimos en nada.